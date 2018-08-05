馬英九陪朱家軍掃街 警化身人肉腳架超辛苦！

前總統馬英九（右）陪同新北市議員參選人葉元之（左）拜票掃街，沿途與民眾握手致意。（記者陳志曲攝）

2018-08-05 12:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕前總統馬英九今天上午替新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員參選人葉元之站台輔選，前往市場掃街拜票，今天適逢假日人潮眾多，維安人員不敢掉以輕心，跟在馬總統身旁的警察為了全程錄影，只能倒退走路，另一位警察同仁成了「人肉腳架」，警方個個揮汗如雨，讓民眾大嘆「超辛苦！」

馬英九雖然卸任總統職位，但光環不減，許多熱情民眾爭相握手、合照，把市場擠得水洩不通，有婆婆媽媽說：「你還是跟以前一樣帥耶！」還有攤販不畏傳說中的「死亡之握」，主動要求和馬握手，並開玩笑說：「我3天不洗手了！」不過，也有攤商抱怨「吵死了！這樣怎麼做生意？」隨行人員連忙道歉賠不是。

記者貼身採訪直擊，馬英九的身旁被大批隨扈及維安人員包圍，其中一名警察拿手機全程錄影，只能以倒退方式行進，另一位警察擔心同事看不到路會跌倒，自告奮勇擔任「人肉腳架」，並說：「你靠著我沒關係，我保護你。」單手拿手機的警察，另一隻手抓著同仁的肩膀，兩人背貼著背，一前一後猶如「連體嬰」般，維持相同姿勢1個多小時，緊緊跟隨馬英九的對伍前進。

悶熱的市場讓警方和隨扈汗如雨下，熱心的里長也送上礦泉水讓工作人員解渴，民眾看到這一幕都說，「警察實在是太辛苦了！」

前總統馬英九（中）陪同新北市議員參選人葉元之（左）拜票掃街，沿途與民眾握手致意。（記者陳志曲攝）