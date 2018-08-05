嘉義市長選戰 藍黨中央對蕭淑麗「堅壁清野」下令黃復興「消毒」

嘉義市議長蕭淑麗。（資料照）

2018-08-05 09:10

〔記者施曉光／台北報導〕十一月百里侯之戰，國民黨除在執政地盤新竹縣鬧分裂，原本視為囊中物的嘉義市，也因為鬩牆之爭，讓黨中央不敢大意，除了行動中常會八日開拔至嘉義市幫回鍋參選的前市長黃敏惠造勢，為拔除退黨參選的嘉義市議長蕭淑麗在前主席洪秀柱時代擔任黨副秘書長所累積的深藍票倉優勢，黨中央已下令黃復興黨部展開地毯式消毒，並將安排蔣家後代立委蔣萬安、高雄市長參選人韓國瑜等深藍背景人士至當地輔選，要奪回佔蕭淑麗六成票源的藍軍選票，全面堅壁清野。

黨內人士指出，根據內部民調，黃敏惠目前仍是領頭羊，有三成支持率，現任民進黨市長涂醒哲與蕭淑麗大概都在二成左右游走，若進一步分析，蕭淑麗支持來源約有六成屬藍軍支持者，政黨傾向偏綠者佔兩成，明顯對國民黨影響較大。

黨內人士表示，二０一四年嘉義市長初選，蕭淑麗敗給陳以真後，以剪掉黨證的方式宣布退出國民黨，原本讓許多藍營基層感到厭惡，後因深藍色彩濃厚的洪秀柱任命為副秘書長，造成眷村地區以為蕭淑麗「忠黨愛國」，加上議長資源，勢力範圍就從過去經營的嘉義市西區，拓展到東區，主要就是眷村票倉「經國新城」，約有三、四個里的選民數，至今很多人都還搞不清楚，以為蕭淑麗是藍軍。

黨內人士進一步指出，由於蕭淑麗目前仍是藍營外圍團體婦聯會嘉義市分會主委，加上國民黨未開除蕭的黨籍，多數婦聯會成員都把她視為泛藍一員，讓蕭陣營一方面可以操作「無色覺醒」、超越藍綠，另一方面繼續吃深籃票源，這是不利黃敏惠選情的殺傷來源。

由於黃敏惠過去參加黨主席補選時，與洪秀柱有過恩怨，黨內預料洪雖不至於公開挺蕭，但也不期待洪會出手幫忙，為了讓眷村、婦聯會系統了解黃敏惠才是正統藍軍，國民黨已下令黃復興黨部鞏固基本盤，並指示嘉義市黨部安排對深藍選民具有號召力的蔣萬安、韓國瑜等人前往嘉義市幫黃敏惠站台，希望拉回藍軍板塊。

國民黨中常會在七月初通過「107年地方公職選舉期間黨員退黨作業規定」，黨員即便主動退黨，若有參選意圖或行為且事證明確，黨紀仍要開鍘。

黨內人士指出，由於蕭淑麗宣布退黨很早，地方黨部為了和諧，也避免助長蕭的聲勢與被同情，至今沒有「補開一槍」﹔至於未來是否可能補上一槍？這位人士表示，依照作業規定當然可以，就由地方黨部視選情狀況決定，黨中央尊重地方的判斷。

黨內人士並透露，黃敏惠在二００五年嘉義市長選舉成功插旗，很大原因是獲得「許家班」的支持，這次選舉「許家班」同樣也會挺黃，但「許家班」掌門人張博雅由於目前有監察院長身分，必須超然，不便公開。