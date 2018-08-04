金泉通水儀式 中國動員上百記者統戰宣傳

2018-08-04 22:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕金門與中國福建泉州晉江通水儀式5日將在兩岸同步舉行，而中國國台辦主任劉結一也親赴泉州出席儀式。國安人士分析，中國這次動員上百名媒體記者，為通水儀式大做統戰宣傳，在一連串打壓台灣後，北京藉此對台灣民眾示好，企圖以軟硬兩手統戰分化台灣。

中國以粗暴方式取消台中市的東亞青運主辦權後，陸委會原希望暫緩舉行「通水典禮」，但金門縣政府仍決定如期舉行，改以「金門各界見證自大陸引水儀式」，不採原規畫的「通水典禮」名稱，但中央則不派官員參加。

國安人士解釋，兩岸通水本來就是中國對台工作的重要環節，毛澤東時代有所謂「絞索政策」，也就是綁住金馬、台灣就跑不掉；鄧小平時代則在金門對面的大嶝島，刻意留了兩個引水口，就是希望有朝一日要引水給金門。

他指出，中國福建前省長蘇樹林在2015年7月見證兩岸簽署引水協議時曾透露，兩岸通水是中國國家主席習近平親自拍板的，顯示習對兩岸通水的重視；因此劉結一出席通水儀式很正常，且應是早已安排的既定行程，絕非如媒體報導，是臨時決定親自出馬反擊蔡政府。

據指出，中國原想藉對台最大統戰平台「海峽論壇」舉辦之際，在6月11日舉行通水典禮，不過，當時我政府對「海峽論壇」的中方人員申請來台嚴格控管，金門縣府不得不延後，還因此得罪中國，才延至5日舉行。

這名人士質疑，「誰需要典禮？誰需要宣傳？答案相當明顯。」中國在打壓台灣的整體作戰中，一定有思考到通水典禮的時間點，而中國出重手拔走我東亞青運的主辦權後，需要找一個對台灣民眾直接示好的機會，通水典禮就被認為是一個絕佳的時機。不過，他也憂心，金門自中國引水，加深對中國依賴，未來恐「克里米亞化」，而金門還有駐軍，也須做好國安管控。

金門縣府雖在當地舉辦引水儀式，不過，原規畫由副縣長吳成典等人，以「小三通」赴對岸參加通水儀式，但相關申請案已遭移民署聯審會駁回，不過，未受「兩岸條例」規範的金門縣議會多名議員仍組金門代表團赴泉州參加典禮。