從小當乩童... 他當上代表、議員用愛濟世

乩童出身的南投縣議員洪明科，堪稱是最佳的「神明代言人」。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-08-04 08:18

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員洪明科，白天四處奔走為「民」服務，到了晚上則忙著幫「神」服務，搖身一變成為乩童，在供奉玄天上帝的南投市受鎮宮擔任執事替人「指點迷津」，也讓他更了解基層的需求及心聲，遂將信眾捐贈的香油錢化為公益基金，讓弱勢民眾更能感受到社會的關愛，努力當個「神明代言人」。

現年40多歲、身高180公分的洪明科，從小就長得人高馬大、身強體壯，喜愛打抱不平，在同學眼中就是1位「俠客」，或許如此才會在就讀國中時被選作玄天上帝的乩身，開始領旨濟世之路。

洪明科說，他雖是「帶天命」的乩身，但心想從政豈不是可照顧更多的人？才萌生從政的念頭，也在神明的庇佑、信眾的支持下，順利連任2屆南投市民代表後，緊接著也如願當選縣議員，成為縣內唯一「乩童議員」，並讓他帶領宮廟陣頭關懷弱勢的活動，從小年夜送「愛心年菜」活動擴大到端午節「愛心粽」活動，迄今已10年，從未間斷。

以往愛心粽致贈的對象，多半由村里鄰長協助提供名單，但發現侷限於中低收入戶，真正需被照顧的邊緣戶，似乎仍得不到關愛的資源，今年端午節「粽香傳情」活動，特別聯合南投縣農會農業志工服務隊、聖靈會等團體一起舉辦，並透過南投、名間2地31所國中小師長，以家庭訪問方式進行需求調查，不但讓牆角中的邊緣戶能真正感受到社會的愛心力量，同時也達到扭轉外界對陣頭易打鬧、滋事的負面印象。

在此前提下，廟宇「職等」也隨公益活動而獲晉升，88年以前名稱是受天「堂」，921大地震期間，因出錢出力協助災民家園重建及濟貧救苦有功，經玉皇大帝降旨升格為「宮」，如今廟會活動幾乎都不燃放鞭炮，不但減少對環境、空氣品質的影響，也將信眾捐贈的香油錢省下來，透過各項公益活動，發揮出更大的「愛與善」的力量，也將再升格為「廟」，十分特殊，也為「神愛民、人敬神」作了最佳的詮釋。