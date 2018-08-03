綠營爆南投燈會燒錢1.1億 林明溱駁斥

南投民進黨部質疑縣長林明溱在南投燈會砸下巨資，但效益卻不如以往。（記者劉濱銓攝）

2018-08-03 18:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣黨部質疑縣長林明溱，在今年南投燈會，縣府竟砸下1.1億巨資，原估會帶來700萬人潮，但最後僅有480萬人，相較去年燈會花費1700萬吸引450萬人，兩者效益相差甚遠，痛批林「溱」的好會花，造成縣庫債台高築。對此，林明溱駁斥，並指燈會經費並非其宣稱的6500萬，且把一旁的長期性建設、貓羅溪情人橋經費4600萬也計入，相當不公平，希望綠營不要胡亂批評。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、執行長張瓊文表示，今年縣府在南投燈會斥資1.1億，其中燈區6500多萬，連結燈區與會展中心的情人橋經費4600萬，而官方估計吸引700萬人潮，但最後卻只有480萬人，與去年花費1700萬吸引450萬人相比，砸大錢竟只多出30萬人，不僅效益低落，就連燈會期間臨時開放的情人橋，至今仍未完工、依舊封閉，儼然成為沒頭沒尾的「爛尾橋」，質疑林天天喊窮，連假牙補助都不夠發，卻仍大肆花錢做不符效益的建設，明顯是決策錯誤，資源錯置。

林明溱說，縣府從未對外宣稱燈會將有700萬人潮，原定目標就是500萬人次，與最後統計相去不遠，且縣府投入燈會的經費，根本沒花到6500多萬，費用比去年高，係因增加貓羅溪的水舞秀、埔里水上燈會等，而貓羅溪情人橋則是長期建設，不應與燈會活動混為一談，目前也已加緊施工，之後將會有夜間燈飾，成為南投晚間的景觀橋，是一大休憩亮點，希望民進黨別在縣府建設未完成前就亂批評、驟下結論。

縣府觀光處回應，南投燈會縣府實際預算為4000多萬，其餘是廠商贊助的花燈費用，至於花費高於去年，則是增加了表演項目與設施優化，惟最終遊客成長幅度有限，則是活動已達一定人潮規模，要再有顯著提升並不容易，但今年南投燈會不論口碑與全國知名度都有明顯提升，這都是縣府努力的成果，不容抹滅。