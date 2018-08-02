前後3任總統 國民黨指最差是蔡英文

2018-08-02 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會代理主委唐德明今天上午召開「超級比一比，扁馬蔡，總統職權表現最差的是誰？」記者會，拿前總統陳水扁、馬英九與現任蔡英文總統三人對比，分從外交、兩岸與國防等面向比較，最後做出「中華民國表現最差的總統，絕對就是蔡英文」的結論。

在外交方面，唐德明指出，陳水扁任內建交三國，斷交九國，沿襲前總統李登輝的南向政策，但駐外辦事處數額沒有任何增加，提供台灣免簽證國家數目為零，而且任內台灣並未獲邀請出席WHA，馬英九任內則只有斷交一國，在兼顧南向政策下，新增印度清奈、緬甸等兩個駐外辦事處，台灣獲得免簽證國家數增加了一百一十個，而且連續七年都能參加WHA，反觀蔡英文才上任兩年，台灣就已斷交四國，雖然力推新南向政策，卻增加零個駐外辦事處，至於免簽國只增加三個，至於WHA，不但未獲邀請，就連媒體採訪證都被拒發，比扁時代還要慘。

在兩岸關係部分，唐德明指出，陳水扁任內未開放中客來台，不採認中國學歷，不開放中生來台就讀學位，到了馬英九時代，不代開放中客來台，任內來台中客數目增加三百四十三萬人次，並採認中國大學及高等教育機構學歷一百五十五所，開放中生來台就讀學士班學位，反觀蔡英文政府，不但維持現狀的承諾跳票，一０五年至一０六年來台中客數減少七十五萬人次，而且未新增採認中國學歷，中生納入健保停滯，中生來台就讀學士班學位名額更大幅減半。

至於國防方面的表現，唐德明認為，陳水扁在任內至少登過太平島宣示主權，啟用太平島機場跑道，在戰略構想採取「有效嚇阻，防衛固守」、「決戰境外」，起碼希望不讓戰火蔓延至台灣本島，反觀蔡英文，不但對固有疆域態度曖昧，不敢登太平島，也不准漁民登太平島，對於沖之鳥礁是島或礁，不採取法律上的特定立場，戰略構想採取「防衛固守，重層嚇阻」，「泊、灘、岸」一層層嚇阻，讓戰火可能延燒至台灣本島，屆時不只軍人，連百姓都可能被戰火屠戮。

他說，馬英九任內不但登上太平島宣示主權，提出南海和平倡議，戰略構想採取「防衛固守，有效嚇阻」，努力尋求兩岸和平，讓兩岸不起戰爭。