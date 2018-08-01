在意林為洲找馬訴苦？ 吳敦義：我不CARE！

立委林為洲舉行記者會，說明新竹縣長選舉最新民調結果，除了呼籲國民黨高層依照規定推派候選人，更強調自己絕對會參選到底。（記者陳志曲攝）

2018-08-01 16:28

〔記者施曉光／新竹報導〕針對國民黨立委林為洲搶在被國民黨開除黨籍前，先宣布脫黨參選新竹縣長，國民黨主席吳敦義今天下午出席在新竹縣的行動中常會後受訪回應，「那是他的自由，他要宣布脫黨，我們也沒辦法阻止。」

至於林為洲再度公布民調，指稱自己領先國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科，吳敦義說，「民調很難說」，國民黨在其他縣市也有一些經過全民調產生的人選，現在也陷入困境，他並強調，幾年前國民黨大選提名民調有「防磚條款」，「結果被灌票灌的多少？」他反問媒體，「這個痛苦記憶，難到你們都忘了嗎？」

林搶先黨紀開鍘前脫黨參選 吳敦義：那是他的自由

對於媒體詢問，是否「CARE（在意）」林為洲先前找前總統馬英九訴苦？吳敦義說：「我不CARE，他要找誰，誰關心誰，這都是自由的事情！」他還說，林為洲已經宣布要退黨，新竹縣黨部也已經通過黨紀案，現在只差一個中央考紀會的手續，「我關心，但沒辦法干預。」