讚雲林長青政策 小英：李進勇是很不一樣的縣長

2018-08-01 16:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕雲林縣長李進勇今出席民進黨中常會分享長青食堂政策成果。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後表示，因為有好的長青食堂計畫，讓大家內心好的善良的一面發揮出來，今天大家重新認識雲林人，也重新定義雲林人。蔡英文說，和李進勇認識很久，李進勇是很有個性、男子氣概的人，但李進勇居然會照顧老人，表示我們的縣長真的是個很不一樣的縣長。

李進勇表示，雲林是全台灣老化第二嚴重的地方，希望長青食堂可以提供更多在地照顧的服務。雲林縣自104年開辦首年，成立了23處長青食堂，到今年7月止，全縣長青食堂以及麥寮鄉的社區共餐相加，共有74處共餐據點。

李進勇說，雲林縣政府財政狀況沒那麼好，長青食堂明年預算要編到新台幣5千萬元，還好有「麥寮電廠促進電源開放協助金」投入社會福利，此外因為雲林縣狀況特殊，托育補助對象是阿公阿嬤，感謝中央沒有叫雲林踩剎車。

李進勇也邀請實際參與的元長鄉西莊社區發展協會理事長洪詮富、總幹事蔡啟暉分享執行甘苦經驗，以及長青食堂政策受惠者吳聰志老先生分享受益親身體驗。

吳聰志分享，他因為身體的關係無法工作，也不太愛出門，一直到幾年前社區志工來訪視，鼓勵他參加長青食堂。他很感謝長青食堂讓他有服務的機會，付出中也感到成就、覺得活著有價值，除了感謝李進勇縣長，他還想邀請蔡總統一起來吃飯。

蔡英文說，她以前覺得雲林人就是很有個性，今天聽大家講完，有另外一個感覺，就是雲林人好會講話，「大家說，雲林人出外做事情不是做警察，就是另外一項」，今天聽完簡報，覺得雲林人很會講話、很貼心。

蔡英文也開玩笑說，今天談照顧銀髮族，「看看縣長他也是銀髮，他是年輕銀髮族，照顧真的很有一套！」她認識李進勇這麼久，李進勇是個很有個性、男子氣概的人，他竟然會照顧老人，表示我們縣長真的是個不一樣的縣長。

會後，元長鄉西莊社區並贈送社區長者製作之手工藝予蔡英文主席，蔡主席於西莊社區餐帶上簽名並嘉許長青食堂政策，中央推動長照2.0巷弄長照站政策，做最好最佳整備作業，成功銜接在地化服務，使得中央政策推展順利，並感謝各開辦食堂之高齡志工以及長者，樹立以長扶長之典範。