北市社宅完工2649戶認跳票 藍營批桃園0戶卻稱斐然

2018-08-01 15:04

［記者謝武雄／桃園報導］台北市長柯文哲上任前喊出「4年2萬戶」公共住宅，至今完工2649戶，遭外界質疑政策跳票；由於桃園市長鄭文燦上任前也喊出「4年2萬戶」社會住宅，至今只有1437戶施工中，完工戶數則是0，多位藍營議員今天在議會質詢時認為，台北市完工加上施工中的公宅近1萬4千戶，但柯P還是坦承跳票，反觀鄭文燦至今施工中社宅只有1千多戶，還敢大言不慚訴說社宅成績斐然，簡直是扯淡。

研考會主委詹賀舜表示，桃園市社宅政策是無中生有，從用地取得、設計規劃、工程施工都是從零開始，各項進度都是循序漸進，其中中路二號基地明年就可入住，另有5處社宅施工中、4處規劃中。

議員魯明哲說，柯P任內，台北市公共住宅完成2649戶、施工11124戶、發包中2354戶、規劃中880戶、都更分回2250戶，總共19257戶，對於外界質疑跳票，柯P坦承公宅推動不易，還將完工2萬戶下修成開工2萬戶，反觀鄭文燦開出同樣支票至今完工0戶，從不認為社宅政策跳票，莫非這是柯P比較直白、「燦神」比較取巧。

議員詹江村說，市議會第一次定期會，他就提出質詢，認為市府若能興建5千戶社宅，他會公開為鄭文燦站台，如今只施工1437戶，這不是跳票是甚麼，雖然柯P有前朝的規劃，但社會住宅畢竟是鄭文燦的政策，跳票就是跳票。

議員舒翠玲也認為，台北市已經發包、完工的公宅達13773戶，連同發包、規劃、都更聯開分回公宅可達19257戶，若從「新建」角度來看並不算跳票，這樣的說法，都被藍綠議員批評硬坳；桃園市10處社宅基地，即使全部發包也只有4185戶，如果這是成績斐然，不是硬坳是甚麼。