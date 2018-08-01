提觀光政策 黃偉哲：歡迎中客來台南觀光

黃偉哲（中）說，將運用台南科技城的優勢打造旅遊旅旗艦中心。（記者蔡文居攝）

2018-08-01 13:11

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今天提出觀光政策，他表示，會運用台南科技城的優勢打造旅遊旅旗艦中心，讓AR/VR的智慧科技能融入府城的人文觀光。他受訪強調，觀光應不涉政治，歡迎世界各地的遊客，包括中國大陸的遊客來台南觀光。

黃偉哲今天與民進黨中西區、北區及安平、南區的市議員參選人在南市議會民進黨團一起召開觀光政策記者會。

黃偉哲表示，觀光旅遊是台南市的重點產業，如何行銷台南、把觀光客帶到台南，讓遊客玩得開心，讓市民藉觀光的是引入獲得收益，感受觀光產業帶來的幸福經濟，更是市政的重要方向。

他表示，台南歷經多重文化洗禮，造就深厚文化底蘊，加上景觀與自然生態，一直是台灣的旅遊重鎮，也造就了像神農街、正興街、國華街等觀光街區，他一直覺得街區的繁華是民間的力量，而讓街區交織成旅遊圈就是政府的責任，過去許市長、賴市長對於府城的觀光促進，做了很多的努力及大幅度的改善，持續接棒的規劃與營運，才能讓逐步讓台南成為世界知名的旅遊景點。

他說，以2天1夜的慢遊府城，目前很受觀光客親睞，未來他擔任市長會接續營造友善散步城市的願景，從火車站到中國城，讓騎樓更暢通，讓「亭仔腳」成為台南市容令人享受流連的獨特景緻，使行人安全、店家賺錢，也讓來自各地的遊客深入台南大街小巷，看見台南在地文化，漫步騎樓，享受逛街的樂趣，加乘台南觀光效益。

他說，他會運用台南科城的優勢打造旅遊旅旗艦中心，讓AR/VR的智慧科技能融入府城的人文觀光，從「提供觀光諮詢」到「在地經濟創生」，將各個舊街區串連成府城旅遊圈。讓台南的「文化、生活、美食」不只是台灣的代表性，更開拓國際城市的知名度。