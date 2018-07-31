別像國民黨！台聯呼籲民進黨 支持東奧正名公投連署

2018-07-31 14:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前奧運國手紀政領銜推動的「東京奧運台灣正名」公投連署遭中國打壓，眼見越來越接近第二階段連署截止日，台灣團結聯盟主席劉一德今天在記者會中呼籲，民進黨應勇敢站出來響應「東奧正名」公投連署，讓第二階段連署門檻一口氣通過，才是台灣對付中國霸凌最有力的反擊。「你們被中國打壓還在忍耐什麼，你不就跟國民黨一模一樣了嗎？」

劉一德和台聯婦女部主任歐陽瑞蓮、作家馮光遠上午召開記者會，劉一德指出，中國施壓讓2019年在台中舉辦的東亞青年運動會停辦，這次由台派團體舉辦的連署活動，民進黨過去帶領台灣認同，到現在為止，連署都是「零」，一份都沒有簽出來，蔡總統就應該硬起來。

劉一德說，在民進黨全代會中，本來有黨代表提案，希望從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事，不過在中央黨部和新潮流運作下撤案。

劉一德也酸民進黨說，「我們也要替民進黨政府喊冤，民進黨不敢得罪中國，中國卻還要停辦東亞青年運動，民進黨也是很冤枉。」

他指出，這次東奧正名公投連署，如果民進黨沒有加入，最後會死得很難看，目前才簽了約10萬份，到8月24日必須簽出28萬份；呼籲民進黨發動所有民進黨黨公職響應，讓第二階段連署門檻一口氣通過。

馮光遠說，「台灣」二字應該大方地去使用，這是台灣人的權利，台灣參加奧運曾用「台灣」這個名字，奧運也有許多國家更動名稱的前例，不應該因為外力而縮減正名的力道。

馮光遠也說，台灣每次都用「中華台北」這種莫名其妙的名字，以前有不得已的理由用這名字，這麼多年來，他不相信台灣在自我認同上，沒有進步，希望台灣選手能在東京奧運上驕傲的跟其他選手說「我來自台灣。」