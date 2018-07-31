2018選舉 新台灣國策智庫民調：柯文哲看好度大勝丁、姚

新台灣國策智庫發布最新民調，民調顯示，有超過六成民眾看好台北市長柯文哲會繼續連任（記者彭琬馨攝）

2018-07-31 13:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕新台灣國策智庫今針對2018選舉發布最新民調，民調顯示，年底的台北市長選舉，有高達64.4%民眾看好柯文哲，國民黨的丁守中有12.8%看好度、民進黨的姚文智看好度則為8.8%。針對姚文智看好度偏低一事，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，病人血壓太低，不該怪血壓機不是進口，也不該怪護理師或醫生不是台大畢業，更不應該怪罪委託單位是不是有中資。

新台灣國策智庫針對年底選舉發布最新民調，在政黨支持度上，有38.6%的民眾支持民進黨推出的縣市長候選人，國民黨有29.5%，無黨籍10.5%、民國黨0.4%；不過在議員支持度上，國民黨獲得29.9%支持度，高於民進黨的22.9%，無黨籍則為3.6%、時代力量有2.5%。

此外，民進黨縣市長候選人在桃園市、台中市、台南市與高雄市都分別獲得穩定領先的看好度，新北市部分，國民黨候選人侯友宜獲得55.1%看好度，蘇貞昌則有28.5%看好度。

施正鋒說，民進黨雖然是執政黨，在縣市首長支持度上平均約有4成是可以理解的，但執政黨優勢似乎無法擴及議員，議員支持度比例偏低；台灣北社社長李川信則說，年底選舉結果，可能會影響2020局勢，總統選舉情勢還要再觀察。

這次調查對象戶籍於台灣地區20縣市，且年滿20歲的一般民眾；調查方法以電腦輔助電話訪問系統住宅電話調查，時間2018年07月27日至28日，抽樣方法，採分層比例隨機抽樣方式進行，1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；樣本代表性分析，依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。