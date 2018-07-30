重啟「南島民族論壇」規模勝以往 13南太國家地區出席

2018-07-30 21:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕前任馬政府停辦「南島民族論壇」，睽違十年後，將於八月一日重新在台北登場。今年規模將更勝以往，總計十三個南太國家或地區派出代表出席，開幕式包括馬紹爾群島總統海妮、關島總督卡佛等人出席，蔡總統也將發表談話。

「南島民族論壇」過去為南島文化交流平台，但馬政府上台後決定停辦。蔡總統在去年八月的「全國原住民行政會議」中宣佈未來每年八月一日，將會透過這項論壇重啟舉辦，擴大與全世界的原住民族交流。

總統認為，南島文化基本上就是台灣文化中非常重要的一個成分，台灣無論就自己本身文化，以及與國際間南島文化的延續與深化，這項論壇的舉辦都具備相當深刻的意義。特別這次參與的國家中，也有菲律賓、馬來西亞、印尼以及紐西蘭等新南向目標國參與，也代表台灣近期以來在相關區域佈局上的成果。

經過一年籌備，包括台灣總計有十三個國家或地區將參與今年的南島民族論壇，也決定在八月一日於台北圓山大飯店舉辦開幕式與圓桌會議，另還將討論論壇會員組織章程、研商下年度工作計畫，並確認明年舉辦地點等。

八月二日則於國家圖書館舉行論壇會議，將討論和解、土地、文化與歷史語言等議題，邀請國內外具有原住民族事務實務經驗的代表出席與發言討論。

本次參加的會員國家或地區包括吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、紐西蘭、帛琉、菲律賓、索羅門群島、吐瓦魯、印尼、馬來西亞、關島（美國）、夏威夷（美國）、及台灣等。

另外，日本、澳洲、智利、挪威、加拿大等國也派代表出席。

蔡總統今日接見美國關島總督卡佛所率訪問團時說，台灣是南島語系推測的起源地，至今以擁有多元、豐富的原住民族文化而自豪。只要台灣和關島攜手合作，一定可以將各自發展經驗，貢獻給太平洋地區同屬南島文化圈的兄弟姊妹，促進整個區域和平跟福祉。