國際運動史上最不光彩一頁！ 林佳龍提4點申復爭取續辦東亞青運

台中市長林佳龍（中）今於台大會議中心召開國際記者會，正式向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復，要求繼續由台中主辦2019年東亞青年運動會。（記者方賓照攝）

2018-07-30 14:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕台中市長林佳龍今於台大會議中心召開國際記者會，正式向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復，要求繼續由台中主辦2019年東亞青年運動會。林佳龍表示，理事會的召開明顯違反合約內容，直接侵犯台中市政府作為合約當事人的權利。他也強調，台中遭遇的不只是比賽機會的流失，而是不公平、不公正並且粗暴的對待，是政治力對體育的過份干擾與侵犯，更在國際運動史上寫下最不光彩的一頁，他相信這絕非國際社會所樂見。

EAOC在中國主導下召開臨時會議，取消台中市2019東亞青年運動會主辦權。林佳龍今在台中市府法制局長吳梓生、運動局長王慶堂陪同下召開國際記者會，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC9個會員國家地區代表，表達嚴正立場，呼籲國際社會共同關注。林佳龍並宣讀聲明，說明申復4大理由。

林佳龍表示，第一，奧林匹克運動會所提倡且秉持的精神，是要鼓勵來自全世界不同國家及地區的運動員，透過公平的競爭進行交流。他相信所有參賽的國家地區，也都將這次東亞青年運動會視為培養青年選手、提供青年選手交流切磋舞台的絕佳機會；而這次EAOC貿然取消在台中市舉行東亞青年運動會，不僅違背了奧運精神，也違反EAOC會章明定「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。

林佳龍表示，第二，EAOC理事會議在7月24日做成取消2019年東亞青運的決議前，未曾正式告知主辦的台中市有任何違反或不執行合約書條款或東亞奧會會章之處，或有不遵守承諾之事；相反地，過去3年間EAOC還曾由主席劉鵬組隊前來台中市了解東亞青年運動會的籌辦情形、具體進行意見交流，更肯定台中市政府及籌備委員會的努力及成果。EAOC取消賽會的決定，不僅唐突，也毫不合理。

林佳龍表示，第三，在台中市2014年10月24日與EAOC簽訂的2019年第一屆東亞青年運動會主辦城市合約書中，第24條明定「爭議應以和諧磋商解決」。然而，於今年7月24日臨時召開的這場會議，卻從未給予主辦的台中市政府任何說明或答辯的機會；在做成決議之前，台中市政府更未曾被邀請參與任何磋商。這場理事會的召開明顯違反合約內容，並且直接侵犯了台中市政府作為合約當事人的權利。

林佳龍表示，第四，在EAOC於7月25日通知台中市政府、籌備委員會取消東亞青年運動會的來函中，也隻字未提任何此一決議的具體理由，無法說明台中市政府有任何違規之處，更無法說服全體台中市民及台灣人民賽事被粗暴地取消有其合理合法之處。

林佳龍表示，在EAOC做出此項決議之後，中國國務院對台事務辦公室就發布公開聲明，宣稱EAOC取消明年東亞青年運動會，原因在於台灣民間部份人士發起2020東京奧運正名公投，公開承認賽會取消是基於政治因素。

林佳龍說，對於政治力介入干擾體育、阻礙賽會舉辦，全體台灣人民都無法接受這個荒謬的理由。他更要強調，在民主國家裡，人民透過公民投票展現民意是再正常不過的事情。中國擅自宣稱以一場台灣民間發起、尚未成案的公投作為賽會取消原因，不僅展現中國對台灣民主的不理解、恐懼與過度防禦，也證明我們必須團結一致捍衛自身的權益。

林佳龍表示，我們不能讓大家投注的努力付之流水，也不能讓全體台中市民與青年選手的期待化為泡沫。希望藉由今天這個場合，讓台中市民的聲音和訴求能夠被國際聽見，並喚醒國際社會重視我們現在面臨打壓的處境。