關島總督率團訪台 將出席南島民族論壇

2018-07-29 19:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國關島總督卡佛（Eddie Calvo）今起應邀訪台。外交部表示，這是卡佛總督第四度以總督身分訪台，將拜會外交部長吳釗燮，也規劃出席「2018南島民族論壇」開幕式。

外交部今天發布新聞稿指出，美國關島總督卡佛應我國政府邀請，今起率團訪台，將停留至8月5日。訪團成員包括關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Keiji Morinaga）、關島經濟發展局長羅傑斯（Jay Rojas）以及僑務諮詢委員吳宏聲（Fong Sheng Wu）等人。

外交部說，這是卡佛總督第4度以總督身分訪台，來訪期間將與我政府高層及相關部會首長會晤，包括拜會外交部長吳釗燮，也規劃出席「2018南島民族論壇」開幕式，以及拜會台北市政府與在關島投資的台灣企業。

外交部表示誠摯歡迎卡佛總督再度來訪，關島與我國關係友好密切，去年11月蔡總統過境關島時，卡佛總督曾舉辦歡迎酒會，以高規格禮遇接待。

除此之外，外交部也指出雙方民間交流也非常密切，目前每年約有5萬國人赴關島旅遊，是關島第三大遊客來源國，我國企業近來積極前往關島投資旅館業及進行醫療合作，相信台灣與關島的交流合作關係透過這次訪問將會更加深化。