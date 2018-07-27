「中國錯了！」 賴清德提4大策略突破打壓

2018-07-27 22:09

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國近來頻頻打壓台灣，運作取消台中市政府主辦東亞青運，逼迫各國航空公司更改台灣名稱，行政院長賴清德今晚表示，政院採取4大策略：壯大台灣、鞏固台灣、宣揚台灣、團結台灣，宣傳台灣部分，賴揆首度強調，更重要的是要投書，在國際媒體勇於反應，各個事件都要去投書，每一次打壓都是提高台灣多一分團結，爭取國際社會對我們多一分的支持。

賴清德昨接受三立新聞台電視專訪，被詢及中國全面封殺台灣，甚至宣告要遏止所謂的台獨勢力，由於賴揆曾自稱是務實的台獨工作者，如何看待此事？

對此，賴揆說，「我必須要講，中國錯了！」，中國正走在錯誤的路上，如果不懸崖勒馬，未來會遭遇到更大的困難，其錯誤第一點，是不應該改變鄧小平百年韜光養晦的路線，中國現在進行的東海、南海擴軍，在台海耀武揚威，引起區域的緊張。

其次，他說，中國錯在不該用不公平貿易手段擷取世界各國專利，企圖與美國在國際上競爭領導地位，想要用人民幣取代美金，就爆發了中美貿易大戰。

賴揆說，中國也錯在兩岸政策，忽視了蔡英文總統的善意，中國其實應該正視台灣人民的主流意見，希望透過交流改善兩岸關係、和平發展，中國不朝這方向走，反而採取嚴厲措施，對外封鎖台灣、對內分化台灣。

他指出，中國打壓台灣的做法不會成功，因為逼迫各國航空公司改名已干涉他國內政，而行政院目前要做的有4個策略，首先是壯大台灣，「面對中國的威脅，我們要壯大台灣，包括發展經濟」，其次，要鞏固台灣，所以要增加明年度國防預算，比今年增加百分之5點多，絕對額增加183億元。

第三，他說，要宣揚台灣，我們編列了預算，讓國人鼓勵台灣的運動員參加國際級的比賽，我們也可在台舉辦國際級比賽，更重要的是要在國際媒體上「勇於反應、勇於投書」，各個事件都去投書。

賴揆說，第四，要團結台灣，要去對抗這樣的一個霸權，大家應該不分藍綠，共同來面對這個困境。