大社會民調：陳其邁45.7％ 領先韓國瑜27.3％

2018-07-27 09:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉一份最新的民調今天出爐，根據大社會民調中心調查，陳其邁以45.7%支持度，領先韓國瑜的27.3%，雙方差距達18.4%。

年底縣市長選戰開打，距離投票日不到4個月，大社會民調中心今早公布最新高雄市長選舉民調，民進黨提名的陳其邁，支持度為45.7%，領先國民黨韓國瑜的27.3%，另有27.0%的民眾則尚未表態。

從各年齡層與市長支持度的交叉分析來看，陳其邁均領先韓國瑜，20至29歲的年輕選民，陳其邁以42.4%領先韓國瑜的22.0%；在30至39歲選民部分，陳其邁支持度高達53.0%，大幅領先韓國瑜的24.5%。

在40至49歲選民，陳其邁支持度為41.6%、韓國瑜32.4%；50至59歲民眾，陳其邁42.6%、韓國瑜38.6%；60歲以上民眾，陳其邁則是48.0%，韓國瑜21.4%。

在政黨認同方面，陳其邁除了獲得88.5%民進黨支持者支持，還有高達76.3%時代力量支持者，及81.2%的台聯支持者，顯見陳其邁已成功整合泛綠陣營的支持，讓他在基本盤綠大藍小的高雄選民結構中，更顯得具備優勢。

韓國瑜則僅獲得77%國民黨支持者的認同，另在不偏任何政黨的選民中，陳其邁支持度為29.3%，領先韓國瑜的23.7%。

在市長看好度方面，本次調查顯示，有高達60.8%民眾看好陳其邁會當選高雄市長，僅有17.5%的民眾看好韓國瑜當選，另有21.7%民眾未表態。陳其邁的看好度仍領先韓國瑜高達43.3%。

針對韓國瑜民調未見起色，大社會民調中心分析指出，韓國瑜的網路聲量雖高，但自參選以來，從高雄又老又窮、愛河摩鐵摩天輪，乃至近來脫口說出高雄只剩殯葬業、精神病院等一連串失言，引發爭議，恐是韓的民調始終維持低檔主因。

本次調查於2018年7月25日至7月26日18：30至22：00進行調查，針對年滿20歲以上高雄市民眾進行訪問，訪問總有效樣本為1317位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.70個百分點。

本調查以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，抽樣方法採分層隨機撥號法，統計資料針對戶籍、年齡及性別進行統計加權處理。