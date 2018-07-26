時代力量退出屏東 鄉長參選人：決定無黨參選

2018-07-26 20:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「時代力量」證實將退出今年底於屏東縣的選戰！相較日前大張旗鼓，退場相對黯然，原本期盼在屏東推出首位行政首長、枋寮鄉長參選人陳亞麟，為時力「在屏東插旗」並畫下黨史里程碑，現在沒有黨的資源奧援，勤跑基層已久的陳亞麟今天受訪表示，仍將以無黨籍身分參選到底。

陳亞麟表示，在枋寮念完國小、中學後，到都會區就讀大學、研究所及就業，但對家鄉念念不忘；他認為，枋寮雖擁有良好地理位置、豐富物產及無可取代的人文背景卻一直無法發展，每次返鄉看到家鄉幾乎停滯，原因就是地方行政首長長期以來沒有遠見的施政而決定返鄉參選鄉長。

「沒有退不退黨！」陳亞麟說，日前與時力結合，成該黨推出的首位行政首長參選人，不過當時尚未入黨、且也不到登記時間，從來就沒有退黨問題，昨天掛牌的競選辦公室，除有別一般參選人以往都成立「競選總部」外，招牌也已經沒有時力黨徽，就是希望成為超越藍綠、研商枋寮未來發展方向的平台，盼成屏東政壇的「新白色力量」。

陳亞麟過去曾於前行政院長游錫堃身邊擔任幕僚，原規劃以時代力量的政黨身分參選，期待第三勢力在鄉下扎根，他今天指出，宣布參選至今，深覺以超越藍綠的無黨籍身分更能結合各級政府力量為枋寮開闢出新的一片天，雖然少了政黨奧援，選起來更辛苦，但盼以開立政治獻金專戶盼的小額募款方式，用有別以往鋪張式的傳統宣傳來參與這一次的競選，達到翻轉枋寮目的。

時代力量高雄黨部則透過新聞稿回應，與參選人陳亞麟先生溝通其意願後，決定尊重參選人以無黨籍身分參選的決定。