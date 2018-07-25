政院明宣布少子化對策新制 16縣市8月先行

2018-07-25 21:33

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院賴清德今年5月宣布少子化對策，包括擴大發放育兒津貼、托育補助新制8月1日將上路，行政院將在明天院會後進一步公布「我國少子化對策計畫」，其中0到2歲的托育補助，直接補助給家長每月最高6000元，將依據是送給保姆帶或送交社區公共家園的服務品質不同訂出實際的補助金額，這項補助8月1日將由6都以外的16縣市先上路，6都則在明年8月實施。

行政院近期除推動中央要擴大發放育兒津貼，要縣市與中央不同調的育兒津貼退場，全國津貼發放一制之外，有關零到兩歲家長送托的托育補助，各縣市也將與中央銜接，目前是後年全國各縣市將與中央一致。

賴揆明天將主持行政院院會，預定通過教育部提報的5年期「我國少子化對策計畫」，有關0到2歲幼兒的送托補助，原本規畫補助保母或托嬰中心，將改為直接補助給家長，每月最高補助6000元，但因涉及家長採取不同的送托服務，例如是給保姆帶或送交社區公共家園，將依服務品質的不同訂出實際的補助金額。

明天院會後，行政院將公布實際補助的金額，但每月補助給家長的最高金額仍是6000元。

行政院要擴大發放前兩胎每月2500元育兒津貼，第3胎加碼為每月3500元，8月起將針對0到2歲擴大發放，近期並推動與個別縣市協商，要協助地方訂出落日等退場方案，已有桃園等數縣市向行政院提交的落日期程，多數縣市表明願意配合中央退場，讓育兒津貼全國發放標準一致。目前桃園市是0到3歲幼兒每月發放3000元的育兒津貼，桃園向政院提交的落日期程訂為110年1月，也就是在110年1月1日以後，桃園的育兒津貼將調整為與中央一致。