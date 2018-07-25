新竹300博覽會 多案決標與底標價一樣 謝文進諷廠商「太神準」

無黨籍新竹市長參選人謝文進今天再批「新竹300博覽會」，質疑至今預算已達7119萬元，超出市議會通過的5400萬元，更質疑有多個標案的決標與底標一模一樣，諷刺是哪個廠商「太神準了」，要求市府「踹共」。（記者洪美秀攝）

2018-07-25 13:33

［記者洪美秀／新竹報導］無黨籍新竹市長參選人、新竹市議長謝文進今天再度針對「新竹300博覽會」提出質疑，他說，市議會通過的預算是5400萬元，但經統計，到昨天為止，新竹市府已動用7119萬元經費，不僅超出預算數，更質疑很多標案的決標與底標竟一模一樣，諷刺這些廠商「太神準了」，竟能與底標一樣，質疑市府是花納稅人的血汗錢，為林智堅個人選舉連任鋪路。

新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，「新竹300博覽會」即將突破10萬人參與，更得到中央到地方、專業界及民眾的迴響，遺憾少數人為了選舉而唱衰，抹煞所有參與企業、工作人員及志工共同的努力。

張哲修表示，「新竹300博覽會」相關支出都是為提升服務的品質，且全部合乎規定。同時新竹市是座好客的城市，未來幾天，還會有其他縣市首長來訪，更有台北及南部外縣市民前來，否認只針對在地市民，對於其他縣市居民來訪，市府都歡迎。

謝文進指出，「新竹300博覽會」已辦了好幾天，但依據市府在網路公開的採購標案，幾乎所有標案的決標數與底標是一模一樣，只有4項標案僅與底標差一點點，質疑到底是哪家廠商，真是「太神準」了，可以決標與底標數一樣，此外，市府所花的預算已超過市議會所核定的5400萬元，依據市府各局處有關「新竹300博覽會」的標案，已達7119萬元，明顯超過預算，這些預算如何支應，要求市府要說清楚、講明白。

謝文進也提到，這個博覽會根本是市長林智堅的個人政治秀，到目前為止，只有動員里長、社團及社區或學校團體組隊配合去參訪，接駁車根本沒人搭，如果扣掉這些人，根本沒人去參觀，甚至還當成選舉政治舞台，在會場辦選舉造勢活動，這些都已讓市民反感，運用大量的行政資源，做其個人的政治秀。

不過，謝文進也說，到目前為止，他並沒有到「新竹300博覽會」參觀過，是聽到很多市民跟他反應的，甚至也有客家團體抗議，新竹市在地的客家市集只有2個攤位，讓客家鄉親感到不受重視。

謝文進也要求市長林智堅針對這些錯誤的疏失向市民道歉，同時相關局處首長也應該下台，才能對市民有所交待。