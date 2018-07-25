東亞青運主辦權被取消 國台辦認了是針對東奧正名公投

中國國台辦發言人安峰山。（資料照，中央社）

2018-07-25 12:02

〔記者林良昇／綜合報導〕在中國主導並施壓下，台中市東亞青年運動會主辦權遭取消，中國國台辦今表示，原因在於台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，民進黨和推動公投的「台獨」勢力難逃其咎，「混淆視聽、轉移視線是無濟於事的，他們要對自己的言行承擔全部責任。」

國台辦今發布「發言人安峰山答記者問」書面說明，強調取消2019年東亞青年運動會，原因在於台灣一些政治勢力和「台獨」分子，在民進黨的縱容下推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，使這次運動會面臨極大的政治風險和政治干擾。

安峰山表示，陸方歷來反對以政治干預體育，多次表達對「正名公投」堅決反對的立場。國際奧會也高度關注，並致函中華台北奧會表明態度。「奧運模式」必須堅持和維護，這是國際體育界的共識，取消台中2019年東亞青年運動會，是東亞奧協作出的正確決定。

安峰山指出，陸方曾一再規勸民進黨，不要做挑戰「一個中國原則」、破壞兩岸關係、損害台灣民眾利益、損害中華民族利益的事，但卻置若罔聞。

安峰山表示，對東亞奧協決定取消台中市東亞青年運動會，民進黨和推動公投的「台獨」勢力難逃其咎。「混淆視聽、轉移視線是無濟於事的，他們要對自己的言行承擔全部責任。」