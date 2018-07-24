更名時限將至 外媒：美國主要航空將向中國妥協

目前美國夏威夷航空（Hawaiian Airlines）一度出現台灣航點，為「台北，高雄」。（美聯社）

2018-07-24 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕外媒援引3位消息人士指出，在航空公司與美國政府協調後，預計美國主要航空公司都會在週三（25日）之前，更改網站上台灣航點名稱，以免遭中國懲罰，美國夏威夷航空（Hawaiian Airlines）網站的航點，一度出現「台北，台北」、「台北，高雄」，最後可能因目前無開航台灣，網站已刪除台灣航點。

《路透》報導，北京要求外國公司，尤其是航空公司不要將台灣列為非中國領土，5月遭白宮怒斥「歐威爾式胡言亂語」。中國則把7月25日定為最後期限，要求航空公司更改。

曾聽取有關此議題簡報的一名美國航空業高層主管表示，美國國務院周一晚間通知中國駐美大使館，美國航空公司決定，在中、英文網站都只以城市標示某些航點的名稱，且不會將台灣列為管轄區域。

另一名在北京的消息人士表示，他接獲美國政府的非正式通知，美國航空業者未來只會使用某些城市的名稱。一位美國政府高級官員表示，航空業者最終選擇更改台灣的航點名稱。

《路透》指出，亞洲時間週二下午，夏威夷航空公司的網站看起來已變更台灣航點名稱，搜尋飛往台北的航班時，下拉式選單出現「台北，台北」選項。晚間實際查詢發現，英文版網站並無台灣航點，中文版網站則在國家欄目顯示「台北」城市欄目顯示「高雄」，但深夜近11時，中文版網站已刪除台灣航點。

至於美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines）和美國聯合航空（United Airlines）網站的台灣航點，目前仍是台灣。這些航空業者並未立即回覆《路透》，但代表聯航、美航等主要航空公司的美國航空協會（Airlines for America，A4A）承認，航空業者正在更改航點名稱。