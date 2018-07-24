新北選輸藍營恐泡沫化？ 朱立倫：民主政治不是消滅另一黨

2018-07-24 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜23日晚間與三重、蘆洲區市議員參選人黃桂蘭舉辦市政說明會時談到，國民黨在新北市若選輸，政黨就會泡沫化。新北市長朱立倫今天被問到此議題時，表示台灣需要民主政治，但絕對不是一個黨要消滅另外一個黨。

今年底即將卸任的新北市長朱立倫，近來頻接受媒體專訪，外界解讀是為2020總統大選鋪路。朱立倫今天參加新北市衛生局記者會，媒體詢問為何對當初總統選舉的事情感到對不起市民？

朱立倫表示，他回到市府的第一天，就已經多次表達抱歉，昨天上節目時，記者問到相關問題，他只是再重述一次，希望在任期當中，全力以赴拚市政。

至於2020再戰總統大選的可能性，朱立倫仍語帶保留表示， 12月24號以前，只要他在市長的任內，就是全力地拚市政，等12月25號後再來思考，現在希望大家支持新北市的市政工作。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜談到，如果新北市選輸，國民黨將會泡沫化。朱立倫認為，台灣需要民主政治，絕對不是一個黨要消滅另外一個黨，從上一次總統大選民進黨全面執政之後，大家對施政非常不滿意，需要有一股制衡的力量，所以不論是中央或地方，都希望國民黨2018縣市長選舉選得好，新北市是全台灣最重要、最大的城市，也是國民黨目前執政的城市，不但要保住，也希望在全台的執政縣市達到至少過半目標。

媒體提問，目前六都中只有新北市比較穩，政壇盛傳若只保住一都，國民黨主席吳敦義可能會被「逼宮」。朱立倫回應，現階段就是團結，他相信在吳敦義領導下，每一都都會努力，台北、台中、桃園與台南、高雄都會努力，各縣市也會努力，國民黨一定能拚過半。