台南建設口水戰 藍轟黃偉哲竊佔 綠諷高思博落跑10年

國民黨多名議員召開記者會，抨擊黃偉哲把市府官員當成肉票，為他變相站台，沒品、沒格調。（記者蔡文居攝）

2018-07-23 13:05

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨多名議員今天召開記者會，抨擊黃偉哲把市府官員當成肉票，為他變相站台，其中，市議員蔡育輝更質疑黃偉哲將市府原本已在推動的計畫或議員協助爭取多年的市政建設案，納為己有，這根本是「小偷」的行為，完全沒有一個市長參選人該有的格調。

蔡育輝表示，像是市區和緯路打通計畫，該案市府已提案向中央爭取，而鹽水岸內糖廠也是原本文化局推動的計畫，黃偉哲卻全「納為己有」，「竊佔」市府的計畫當成自己的政見，還請來市府官員變相站台，這實在很沒品，這種行為根本與「小偷」無異。他從政這麼多年，實在沒看過這麼沒品的「小偷」，他也歡迎黃偉哲來告。

黃偉哲團隊發言人蔡旺詮則不理會國民黨議員的「叫陣」，反批藍營市長參選人高思博。蔡旺詮表示，有人是10年磨一劍，高思博是「落跑10年看不見」，選舉到了，才回來惡補市政，果然對於地方建設的進程非常陌生。

蔡旺詮表示，市政發展有延續、有創新，高思博選擇全面否定台南、嫌棄台南，而黃偉哲的市政藍圖就是以進步創新的精神，延續台南人的光榮感，市政一棒接一棒，台南才能再創高峰。

今天包括南市議會國民黨團書記長盧崑福、王家貞、洪玉鳳、林燕祝及蔡育輝聯合召開記者會，質疑市府行政不中立，黃偉哲總部就在市府裡面，公部門預算應由黃來支付。長期以來，民進黨說國民黨行政不中立，但黃偉哲卻把市府官員當肉票，為他變相站台，已違反行政中立。

出席記者會的市府官員則表示，相關活動均應議員的邀請，市府各單位完全沒有參與協辦，也未曾動用任何經費。