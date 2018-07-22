謝立功COSPLAY扮「魯夫』，他一句話！一堆人笑翻

國民黨基隆市長參選人謝立功（左二）今天變裝扮演航海王卡通中的「魯夫」，還與COSPLAY中的成員一起合影留念。（記者俞肇福攝）

2018-07-22 17:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功說要「接地氣」，曾在基隆市政府大樓前靜坐，今天再度出招，變裝扮演日本動漫「航海王」中的主角「魯夫」，還到基隆海洋廣場，遇到許多遊客要求合照；謝立功扮成「魯夫」在海洋廣場拍照，還模仿動漫主角的口氣大聲喊說：「我要當基隆市長！」

謝立功競選辦公室舉辦「第二屆古都基隆COSPLAY大賽」活動，22日下午頒獎。

對於自己裝扮成航海王的「魯夫」角色，謝立功說，當初為了角色裝扮傷透腦筋，COSPLAY圈的朋友就給他建議，說他很適合裝扮成魯夫，第一、基隆靠海、基隆市長就像是船長；第二、當市長就要像魯夫一樣的氣魄與決心，勇於接受挑戰、開拓偉大的新航路；第三、重情重義、珍惜身邊的伙伴，更要不畏強權與人民站在一起。朋友說這與他的形象相符合，所以今天就決定這樣裝扮。

謝立功說，不過他跟魯夫只差一點、他的食量無法像魯夫這麼大。話一說完、現場笑翻天；最後謝立功也模仿魯夫的動作與經典台詞「我要成為航海王！」改編成「我要成為基隆市長！」觀眾都非常開心。