謝文進質疑新竹300餐券高於標準為選舉 市府否認

2018-07-20 15:54

［記者洪美秀／新竹報導］無黨籍新竹市長參選人謝文進今天召開「新竹300真相大公開」記者會，謝文進說，市長林智堅在「新竹300」活動中，為自己的政績膨風灌水，大費周章動員里長帶人參觀衝人數，且提供誤餐麵包兌換券給參觀里民，質疑給110元餐券，高於一般80元誤餐費標準，後來發現不妥才改發便當，是拿公家經費做個人選舉造勢之用，呼籲林智堅出面認錯。

市長林智堅辦公室主任張哲修表示，「新竹300博覽會」7月13日到15日是試營運期間，期間邀請部分社團、鄰里共同參與並提供改進的意見，惟因參與時間超過用餐時間，市府提供餐盒或餐券兌換等值商品，支出皆符合相關規定。

張哲修強調，「新竹300博覽會」得到包括竹科、產業界及文化界的積極參與及支持，也是城市非常重要的一件喜事，是市民共同參與的榮耀時刻，很遺憾少數人只為了選舉不惜唱衰，抹煞參展企業及工作人員的努力，更否定認真公務員的努力，相信這不是市民所樂見的。

謝文進拿出市府用發放麵包兌換券來動員里長帶人參觀的看板，他說，此事在臉書粉絲團被民眾爆料後，市府的態度含糊其詞，其中是否有甚麼不可告人的隱情，要求市府要公開說明。

謝文進說，市府發放麵包兌換券之事在臉書社團被市民揭露後，市府就改為現場點名發放便當，不過，依據市府給予社團活動的核銷餐費標準是每人80元，市府辦活動卻是每張餐券110元，質疑是為特定人選做宣傳。

市議員陳啟源、黃美慧也質疑說，「新竹300博覽會」已成為市長林智堅對市民的洗腦博覽會，活動內容根本是造神運動，也因這場博覽會，很多公務員被抽調到現場服務擔任解說員，是造成公務員的負擔，且犧牲休假來導覽，這樣對嗎？要求市府公開說明，也呼籲市民不要再被這樣的「飾」政騙了。