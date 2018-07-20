「再當一次憨人」 陳永和選市長批台南市政壞死

2018-07-20 15:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了反對龍崎掩埋場，牛埔里長陳永和4年前站出來選里長，4年後更對市府失望，因此今日邀集鄉親召開參選市長記者會；陳也抨擊台南市政已壞死。

陳永和原本在仁德開設螺絲工廠，7年前開始帶領鄉親反對龍崎掩埋場，更於4年前返鄉選里長。他今日決定「再當一次憨人」，帶著家人與市議員參選人林志文、許又仁，以及鄉親共同宣布參選下一屆市長大選。

陳永和為了保留故鄉的景色，曾徒步至市府抗議及靜坐24小時，但真正讓他對民進黨灰心的是，今年3月帶著鄉親至民進黨台北市黨部遞交陳情書，返鄉後卻收到地檢署的通知，被告知違反集會遊行法。

這件事情讓陳永和徹底灰心；他痛批，市府讓平地變成房屋稅、地價稅、停車等問題的「重災區」，而山區則是要設立有害廢棄物掩埋場的「污染區」，因此大家都是住在「受害區」，如今選舉將近，各參選人又開始在畫大餅，他決定拒絕再向這些人低頭，因而挺身參選。

陳永和的女兒陳映樺也現身力挺，並說當年非常反對爸爸選里長，但後來看到他為地方做了很多事情，因此這次才決定要支持，尤其爸爸當年靜坐結束後，又馬不停蹄地趕回牛埔。

為爭取選民支持，陳永和也提出要將台南打造成「公民城市」，設置公民治理委員會、由公民推薦局處首長、與公民共治市府預算，以及市長將固定向公民請益。不過，陳永和強調，希望大家能把他的理念廣為宣傳，但對方不接受也沒關係，最重要的是別再製造仇恨。