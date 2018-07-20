南市和緯路攻防 藍譏黃偉哲狀況外、綠批高思博與民作對

南市和緯路五段目前只通到華平路。（記者蔡文居攝）

2018-07-20 14:09

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲於7月10日與多名議員會勘「和緯路五段延伸」工程，國民黨安平區市議員盧崑福與中西區議員洪玉鳳今天召開記者會，質疑黃偉哲根本狀況外，不知檢討這8年為何沒做，卻拿地方建設當政治口水。

他們說，剩下未打通的1公里路都是公有土地，其實只要透過土地重劃，根本不需花政府半毛錢，還可為市庫開源，黃偉哲竟還說花3億元何樂而不為，根本稿不清楚狀況。

黃偉哲團隊發言人郭國文回應說，身兼高思博發言人的兩位國民黨市議員，應該回頭勸告高思博，與其每天批評謾罵，不如認真了解市民生活的需要。高思博反對打通和緯路，就是和市民的生活需求作對。拿土地重劃來阻撓地方建設，究竟是為反對而反對？還是覬覦炒作土地的利益？也請高思博說明清楚。

洪玉鳳表示，「和緯路五段延伸工程」是市區經中西區進入安平的另一條道路，早在縣市合併前就已提出過，計畫道路也規劃好多年，是賴清德上任後任其自生自滅，讓一個條超過90度急轉彎的路放這麼多年，市政府的遠見與執行力嚴重不足！

她批評說，黃偉哲把早該做的建設當作選舉政治口水，甚至作為民進黨初選內部派系鬥爭後團結的表徵與假象，慷市民之慨，而在市府財政拮据要花2億元配合款，如早幾年就做根本不需花這麼多。其中土地都是教育部土地，如只是為打通和緯路，公有土地還要花這麼多億嗎？

盧崑福說，當地應該配合地方檢討辦理都計變更為商業區及觀光區，並將「和緯路五段延伸」工程及公園等相關公共設施改以市地重劃來辦理，如此根本不用花市民半毛錢，如果說只是花幾億把路打通，然後20幾公頃的地還是任其荒廢不開發這樣對地方有幫助嗎？請好「節省」的黃立委多動動腦吧！不要只想花市民的錢而已！