駁斥清潔隊甄選不公 集集鎮長自爆「曾悍拒現金買官」

2018-07-19 19:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前臉書社團爆料集集鎮公所清潔隊甄試，僅靠報名評比即可決定人選，質疑不用考試就能錄取，甄選公正性存疑，並指控鎮長陳紀衡為求連任，早就內定特定人選。對此，陳紀衡嚴詞駁斥，還拍影片對外破除各項質疑，甚至意外爆料，曾有人拿現金120萬元要求錄取某人，但被他斷然拒絕，他強調清廉從政，絕不擅權營私，痛斥臉書假帳號造謠抹黑，盼外界不要被謠言蒙蔽。

臉書社團有網友以「公平、公正、公開都是屁」為題，質疑鎮公所甄選清潔隊員，不用筆試、面試，免扛沙包考術科，只憑一張報名表就可決定人選，並稱鎮長陳紀衡為求連任，早已內定人選，質疑最年輕的鎮長也成為政客，強烈質疑甄選公正性。

陳紀衡為此則拍攝影片，痛批臉書假帳號發言不用查證、不用負責，惡意散布謠言，以假身分爆料，充當政治打手意圖明顯，他除予以譴責，也公開接受檢視，並在影片中提到，曾有人拿120萬元，或是口頭開價160萬元，要求錄取某人進入清潔隊，但都被他拒絕，藉此強調不會濫用鎮長職權尋思牟利。

他解釋，清潔隊工作首重認真負責，由於法規沒有徵選程序，公所便透過各主管組成的評審委員，討論每個人的適任性，再由他參考評選分數，決定最終人選，這都是鎮長的職權，人民選他當鎮長，他也把選才當成責任，不希望淪為直接圈選，才有相關機制，盼外界能了解。

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