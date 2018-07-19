發表選舉主軸「正直，顧雲林」 李進勇拚連任

2018-07-19 14:16

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨籍雲林縣長李進勇今天發表以「正直，顧雲林」做為競選連任主軸，他強調要用正直的精神與力量，走公義的道路，才能導正社會亂象。

李進勇說，正直顧雲林不只是口號，更是縣府團隊具體的施政行動，用正直的精神改造雲林政治文化，創造公平正義社會，讓所有族群、每個人都在雲林安居樂業。

李進勇選戰主視覺與選舉主軸發表在斗六市一家餐廳舉辦，黨公職人員、鄉鎮市長、縣議員參選人到場營造氣勢。

記者會中李進勇提出「三大好政、六顧雲林」政績與政策，打造雲林成為一個可以讓在地鄉親與出外遊子都感到驕傲的光榮家園，而不是羞於啟齒的黑道故鄉。

三大好政就是為垃圾處理找到「MBT」新出路，終結雲林人10多年來背負焚化廠錯誤政策的夢魘，另林內焚化廠弊案官司定讞，司法還欠雲林人一個正義，將盡一切努力替雲林追回36億元賠款，還雲林人一個公道正義。

4年來成功減債15.36億，債務比率已降至43.18%，期間開辦教育三貼心、長青食堂等社福措施以及成功舉辦2017臺灣燈會打響雲林榮耀。

另外，推動921大地震全台僅存最後一棟危樓祥瑞大樓拆除再生、執行雲林溪掀蓋計畫，打造社口水岸園區，台西閒置工業區轉型開發為全國首座綠能專區等重大建設。

李進勇表示，綠色執政品質保證，成功舉辦台灣燈會、端午龍舟，提升雲林尊榮感。

未來，將持續顧大細、顧健康、顧弱勢、顧骨氣、顧土地、顧經濟等六顧雲林政策方針，實現對鄉親承諾。

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