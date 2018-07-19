員警俸點調整 蘇貞昌：有人光說不練

2018-07-19 12:38

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌擔任行政院長時，國民黨新北市長參選人侯友宜擔任警政署長，在兩人任內，基層員警俸點從450元調高到500元，成為兩人近日交鋒的話題，蘇貞昌今天說，民進黨執政非常重視基層員警、消防、海巡各方面的工作人員，這不是選舉考量，是真正知道警消同仁的辛苦。

蘇貞昌表示，警消是在最基層，照顧治安、公安非常重要，也非常辛苦；他就任行政院長之前24年，基層警員的俸點都沒有調高，一直到他擔任院長，行政院會通過送立法院修改後，警員俸點才從450元調高到500元，每一個警察、海巡、消防弟兄每個月約增加3千多元，影響5萬多人。

蘇貞昌說，民進黨在野後，警員俸點又經過了11年都沒有動，國民黨執政8年間從沒有為他們調整，一直到今年，民進黨再度執政，行政院長賴清德院長又通過調高俸點，從500元調到525元；明年起，基層員警的收入又可以增加1300多元，影響6萬6千多人。

蘇貞昌強調，民進黨執政非常重視基層員警、消防、海巡各方面的工作人員，這個不是選舉考量，而是真正知道警消的辛苦，應該為他們做相對的調整；這中間的過程，有的人光說不練，有的真正做事，基層員警、消防各方面應該都非常清楚。