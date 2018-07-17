南台南副都心小巨蛋變音樂廳 黃偉哲蔡旺詮齊爭取

2018-07-17 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲與競選發言人、市議員蔡旺詮爭取在東區「南台南副都心」新建台南「城市音樂廳」，今天在巴克禮公園說明，台南作為台灣的文化首都，應有足夠的音樂展演空間；黃偉哲承諾會爭取興建「城市音樂廳」，全力擘劃「府城東仁文化廊帶」，提升城市文藝機能，讓市民有感。

黃偉哲表示，城市音樂廳之於「府城東仁文化廊帶」猶如畫龍點睛，將啟動東區「南台南副都心」新發展，除增加展演空間、提升展演品質、帶動城市音樂教育、打造未來本市樂團專屬基地等，更能延伸東區文教底蘊，串聯包含仁德在內「大東區」的台南市文化中心、奇美博物館及十鼓文化園區等文化景點，作為南市文化、藝術與教育的新亮點，並將留住奇美博物館的觀光人潮，創造更多經濟效益，為台南文藝發展及觀光產業注入新活力。

市府文化局專委陳修程說，台南音樂人才很多，學習小提琴等樂器人口密度是全國最高，但台南文化中心演藝廳的展演期程很難排進，整個大台南光是設有音樂班或音樂社團的學校有241所，加上社會廣大的音樂、歌劇等展演需求，安排到文化中心演出經常要等待一年以上，顯見台南確有增設音樂廳需求。

蔡旺詮認為，台南作為我國文化首都，作為台南文教區的東區，應扮演文化首都發展火車頭的角色。放眼大台南，欲建構「音樂產業聚落」，未來城市音樂廳區位以「南台南副都心」最優，不僅能相隔巴克禮公園與台南文化中心對映相望，加上配合奇美博物館全球最珍貴、保存最嚴格的「提琴收藏」，可望吸引國內外音樂人到訪朝聖，使得包含音樂、歌劇與戲劇等文化要素的「東仁文化廊帶」逐漸成形，讓散佈於全國及全球的台南音樂學子有機會返鄉深耕。

蔡旺詮並說，這座音樂廳可望在南台南副都心前小巨蛋計畫預定地誕生，他與黃偉哲會爭取中央大部分經費補助。市議員陳金鐘、市議員參選人蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣與長年認養巴克禮公園的崇明里長李仁慈都到場關心。