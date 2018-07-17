鄭文燦宣布機捷降10元 侯友宜：毋卡早貢耶！

〔記者陳心瑜／新北報導〕桃園市長鄭文燦昨宣布，機捷票價今年10月起降10元，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時表示「啊伊毋卡早貢耶」，本來就叫桃園市府降價啦，更期待未來機捷通勤車比照台北捷運票價費率。
侯友宜今天下午到林口南勢活動中心出席新北市青年農民聯誼會第二次會員大會，媒體問及機捷降價議題。侯友宜說，五股、泰山的居民通勤跟通學很辛苦，早期新北市政府就要求降價，卻現在才降。
侯友宜強調，機捷通勤車票價應該比照台北捷運票價，應比照北捷。
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〔記者陳心瑜／新北報導〕桃園市長鄭文燦昨宣布，機捷票價今年10月起降10元，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時表示「啊伊毋卡早貢耶」，本來就叫桃園市府降價啦，更期待未來機捷通勤車比照台北捷運票價費率。
侯友宜今天下午到林口南勢活動中心出席新北市青年農民聯誼會第二次會員大會，媒體問及機捷降價議題。侯友宜說，五股、泰山的居民通勤跟通學很辛苦，早期新北市政府就要求降價，卻現在才降。
侯友宜強調，機捷通勤車票價應該比照台北捷運票價，應比照北捷。
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