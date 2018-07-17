台南市長選舉 藍營議員「招降」陳子敬

國民黨台南市議員今日召開記者會，希望盡早整合。（記者邱灝唐攝）

2018-07-17 13:01

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市議員王家貞、林燕祝、盧崑福、蔡育輝及洪玉鳳，今日召開記者會「招降」台南市長參選人陳子敬，希望泛藍、在野聯盟能早日整合，畢竟年底有勝選可能。其中，當初力挺陳子敬的頭號戰將蔡育輝也出席，並指出陳應早點提出方式整合，對市民才有利。

繼市議員蔡旺詮擔任民進黨台南市長參選人黃偉哲競選團隊發言人後，藍營也著手整合腳步。擔任國民黨台南市長參選人高思博發言人團的市議員們，今日召開記者會，希望陳子敬能與國民黨攜手同心，一起在年底廢除民進黨的暴政；他們直說「親愛的局長回來吧」，並強調年底非常有可能「藍天變綠地」，因此泛藍不能分裂。

蔡育輝也說，泛綠這次出現3個參選人，又有無黨籍參選人林義豐拉走年輕選票，加上黃偉哲經常說錯話造成不少爭議，所以泛藍有機會勝選。大選登記的日期訂於8月27至31日，至今僅剩1個多月；蔡也說，時間非常緊迫，所以為了讓市民脫離暴政，陳應盡早提出能接受的方式一較高下。王家貞也承諾，若是陳子敬勝出，他們也會與陳站在同一陣線。

隨著前台南大學校長黃秀霜承諾擔任高思博競選總部主委，泛藍整合僅剩最後一塊拼圖。針對泛藍整合，先前曾傳出再比一次民調、議員投票「小雞選母雞」等方式，但都無疾而終。