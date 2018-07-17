立院國民黨團要求 Kolas應比照江春男請辭

2018-07-17 13:03

〔記者林良昇／台北報導〕行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）被爆出4年前曾酒駕，立院國民黨團今在記者會上抨擊，政府推動「酒駕零容忍」，卻用了酒駕的發言人，未來如何面對酒駕議題？Kolas應比照因酒駕請辭的駐新加坡代表江春男，請辭職務。

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）被爆出4年前曾酒駕，Kolas之後向外界致歉，表示願意做終身反酒駕志工，國民黨團今早召開記者會，國民黨團總召林德福認為，行政院用人沒有做任何調查，任用曾酒駕的人擔任政院的化妝師非常離譜。

國民黨立委柯志恩指出，Kolas酒駕是在4年前，民進黨用人時不夠用功，面對過去，Kolas是否有讓行政院長賴清德知情，還是隱匿不報？如果是這樣的態度，以後行政院發出的新聞，外界要如何相信？會讓發言人的適任性懷疑。

國民黨立委王育敏表示，酒駕零容忍是台灣社會的共識，就算政府一再宣導，在106年，酒駕死亡人數還高達58人，酒駕問題是台灣社會要面對跟解決的，但政院發言人卻曾因酒駕被判刑，酒駕零容忍政策還要繼續推動嗎？

王育敏也說，同樣都是酒駕，江春男酒駕後無法出任駐新加坡代表，但為什麼Kolas卻可以繼續擔任？是用人標準下降？還是找不到人？ 外界看不清楚蔡政府用人的邏輯跟標準。

國民黨立委陳宜民則說，過去有人測試，喝一罐啤酒後酒測值大概是0.08毫克，Kolas說他喝2罐啤酒、休息4小時後，卻被測出酒測值0.37毫克，可能有說謊的嫌疑，應該說明清楚。

陳宜民也指出，賴清德過去擔任台南市長時曾公開表示，藝人不宜接酒品廣告，要思考社會責任，但現在擔任院長卻用了曾酒駕的立委擔任發言人，Kolas恐怕不適合再待在位置上，酒駕零容忍應從內閣開始做起。

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