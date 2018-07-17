朱學恆酸民調低迷 姚文智：隨他去

台北市長柯文哲日前才走訪萬華區老店「老濟安」，對手姚文智也到場。（記者蔡亞樺攝）

2018-07-17 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智在年輕族群支持度偏低，姚文智接受廣播節目訪時表示，「支持我的都不在家」，宅神朱學恆在臉書回酸直戳笑點。對此，姚文智今日受訪時先是哈哈笑了兩聲，隨後展現大度表示民調在科學代表的意義是什麼還是要了解，要怎麼酸隨他去。

姚文智今早走訪萬華區青草巷、探視青草老店「老濟安」，被媒體記者問到此事，姚文智表示，樣本數是抽樣結果，年輕人調查結果應是要乘以4到5倍，這是科學問題，他強調選舉大家可以隨意評價，但民調在科學的意義還是要了解，要怎麼酸隨他。

姚文智本月16日接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時表示，「支持我的都不在家裡」，這是台灣社會發展的現況，很多民調都打家中電話，但民眾都是用手機，出門當然接不到家中電話，這樣的調查與事實是否吻合，還有很大的討論空間。姚甚至說，9成的民調都不必相信，「例如什麼島的民調，偏愛某個人，意義不大。」

當時朱學恆在臉書回酸，直戳笑點：「少年：爸、媽，我要出門了。爸媽：為什麼？少年：因為我支持姚文智~~~~」