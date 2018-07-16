雲縣長選戰張麗善、謝淑亞合體 李進勇：尊重

2018-07-16 16:57

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣長參選人張麗善宣佈邀請謝淑亞擔任副手；尋求連任的雲林縣長李進勇表示，各陣營選戰布局都予以尊重，現在重心仍持續縣務推動，並推出一個願景，爭取縣民支持。

張麗善與謝淑亞今天召開記者會，謝淑亞宣佈，將退出斗六選區雲林縣議員選舉，並擔任張麗善副縣長人選，為雲林縣縣長選情再投入波瀾。

李進勇指出，選戰局勢經常變動，對於每個陣營的選戰布局都予以尊重，但現在首要之務仍是維持縣務推動，也會推出雲林縣未來施政願景，爭取縣民支持。