姚文智暢談政見渾然忘我 黃光芹被逼急...

2018-07-16 14:05

〔記者周彥妤／台北報導〕 民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播節目主持人黃光芹專訪，黃先詢問近來民調公布一事，姚則不願多談，談到提出的「混居型社會住宅」及「第二胎國家養」政見，滔滔不絕，忘了時間有限；過程中，黃屢次說姚很多事已一提再提，眼看節目時間快結束，黃被逼急要姚「容許主持人提問」，專訪意外添了一筆插曲。

姚文智今天上午接受台北流行廣播電台節目「POP搶先爆」專訪，主持人黃光芹開場先是詢問「信傳媒」及「美麗島電子報」近來公布的市長參選人民調，姚文智不願多談，談到「混居型社會住宅」及「第二胎國家養」政見，似乎欲罷不能，黃光芹對姚的說法有疑惑，聞後立即詢問，姚仍持續深談政策從何而來。

黃光芹說，「本來問民調，被拉掉了」，姚則說，「不要再討論民調了啦！」黃過程也提到，「你再講下去我真的要講完了」，姚則說，「你讓我說完」。

眼見節目時間結束在即，黃光芹要姚「不能同個政策，在我節目講4遍，這樣我怎麼採訪呢？」黃隨後拉回節目節奏，詢問其他議題，談到柯文哲海選團隊一事，姚則質疑是選舉噱頭，柯文哲4年前海選團隊只剩幾個人？是否真的重用年輕人？姚隨後開始談起自己過往被重用，33歲當上新聞處長，34歲負責高雄愛河整治，真的很感謝有這個機會。

隨著時間接近尾聲，黃光芹聞後打斷，「你不是第一次來，這個已經說得很多遍，我只剩下3分鐘，急得要命。」當姚文智要再回話之際，黃則說，「你要容許主持人提問嘛，我跟你夠熟，才這樣說，你一直拉三段，都說一樣的。」節目時間一到，2人步出播音室，按例供媒體合影留念，緊張氣氛也稍加緩和。