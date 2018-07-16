批民調多為「主子」造勢 姚文智：九成不必信

2018-07-16 12:36

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播專訪，談到近來2份台北市長參選人民調出爐，姚說，九成民調不必信，很多都是不同陣營勢力拿來作選舉攻防用，好替主子、老闆造勢，例如「什麼島民調」，「特別偏愛某人，意義不大」。

姚文智今天上午接受台北流行廣播電台節目「POP搶先爆」專訪，主持人黃光芹談到近來2份市長參選人民調出爐，包括「信傳媒」及「美麗島電子報」，是否代表民調大戰充斥媒體？姚說，90%民調不必相信，這也是本次選舉現象，很多錯誤訊息盡出，被不同陣營、勢力運用，這是選舉攻防，來替主子、老闆造勢，其實內行就可看出門道。

姚文智也說，呼籲外界不必隨之起舞，期待媒體也不要一窩蜂跟進報導，因為很多是錯的，「例如什麼島的民調，偏愛某個人，意義不大。」黃光芹直接點名姚口中說的正是美麗島電子報所作民調；姚文智則笑回，自己沒有明講。

黃光芹提到，據「信傳媒」及「美麗島電子報」民調，姚文智僅分別拿下11%及16%左右，民進黨現在執政，有可能只有一成多？姚文智說，民調有很多背景，連討論都不用討論，若真的要討論，民進黨現在執政，一定會有很多針砭，至於民調低迷是否代表支持對方，其實是很多人陷入沈默，不願表態。

姚文智也說，若要解讀民調，在他看來，丁守中民調比連勝文低，柯文哲民調不斷流失，自己的也差不多。至於自己哪一部分支持者增加最多？姚文智說，就是不表態的、以及不知道選哪一位的。

姚文智強調，民進黨推動改革，畢竟起了很大改變，道理就像「大象要轉身」，要慢慢動，跟猴子說轉身就轉身截然不同，未來選舉會慢慢移動，感覺逐步歸隊，他重申有些民調別有目的。

黃光芹提到，據2份民調顯示，姚在20-29歲支持度為0%及2.5%，也是第二次拿下0%；姚文智則說，支持我的，都沒在家，這是台灣現在發展，這是世代問題，現在民調碰到的環境也不一樣，大家普遍不會在家接電話，調查結果是否貼近事實，也有很多討論。