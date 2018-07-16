台大校長僵局 新教長：1、2個月是處理黃金時期

教育部16日舉行部長交接典禮，新任部長葉俊榮表示面對管案，「已是一個很糟糕僵局」，也造成很大影響，期盼回歸本質，大家一起來努力，以務實、開懷胸襟，找出一條解決道路。（記者羅沛德攝）

2018-07-16 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長葉俊榮今天主動面對台大校長遴選爭議造成的僵局，他表示，教育部針對大學校長遴選，有程序正當及適任合法性的監督權，不可能針對一個人的特質，好不好、棒不棒、適合不適合去做出是否聘任的決定，否則絕對會有行政瑕疵。

葉俊榮說，從制度面來看，遴選整個程序有沒有問題，當事人適格性有無問題，不是教育部代大學選最好的校長，也非教育部排除不好的校長，因為管中閔（擔任台灣大獨董等三職）利益迴避的爭議，教育部要求台大重啟校長遴選，憲法及大學法均如此規定，而台大是台灣高教的旗艦，他會主動去和台大良性溝通，司法訴訟曠日廢時，長期代理校長對台大亦是戕害，台大校長遴選爭議要解決，一、二個月是處理的黃金時期，要走出一條有溫度的活路，這是唯一的機會。

葉俊榮提出三個處理原則：未來的處理要回到教育核心，不是誰當選的問題，台大作為台灣高教旗艦，有這麼多學生和老師，這麼強的研究團隊，如何持續發揮，要從學生權益角度看待；第二個原則是校長遴選不宜久拖，大學校長代理一二個月或一週尚可，但長期代理是相當程度戕害台大發展，台大代理很久，三組提出訴願，訴訟不知會拖到何時，如果假裝沒事，是坐令台大發展和台大學生權益受影響，因此台大不宜過久繼續代理；第三個原則是對遴選程序及決策程序要正當，須公開透明及讓大家可信賴，程序是重要的，教育部監督機關也要有程序，也要公開透明，死胡同要往前走，也不能不顧程序。

葉俊榮也說明未來有三種可能的選擇，第一種選擇是，教育部只針對利益迴避爭議，要求台大重啟遴選程序，作合理交代，完整治癒所有程序上包括其中各種指責，繼續進行遴選程序，合乎期待也合乎一定的程序正義，但因台大已明白表示不做，希望教育部直接聘任，教育主管機關和台大「火車相撞」造成了僵局，這種可能性有很大的困難。

第二種可能性是一切靜待司法處理，採取司法模式，但司法曠日廢時，教育部尊重程序，但可能會等不及，所以要走出一條路。

第三種可能的選擇，這條路是要傾聽和溝通，大家一起來解決，過去互動過程中，台大和教育部只有公文往返，沒有討論和互信，希望注入互信，帶領教育部同仁和相關人及團體做討論，看問題在那裡，有溫度的程序，未來這條路絕對是溝通之路，但不是長遠溝通，合理處理方式給個機會很重要，這是唯一的機會。

葉俊榮表示，他深深感受到，台大校長遴選爭議對民心和社會所造成的衝擊，事情走到今天，已是糟糕的僵局、糾紛及困難，如果只從自己角度、極大化自己的立場來看，這個社會就繼續糾結、無法解決問題，主管機關教育部必須要挺起胸膛，聲明有能力解決這個問題，否則教育部機關尊嚴將會埋葬掉，因此，要有好的視野和高度來面對這個問題，替台灣找出一條路解決這個問題，回歸教育的本質去看這個問題，務實解決這個問題。

葉俊榮表示，這件事不是只有單純怎麼做，還需要大家怎麼理解，怎麼理解比怎麼做還重要，總統蔡英文和行政院長賴清德極力希望他接下教育部長，認為他是法學專家，很懂法律和行政程序內涵，法律判斷只是台大校長遴選爭議的基礎部分，還有政治程序及社會程序和衝擊影響的評估，更高的終極目標又是什麼，他接下教長有一定的決策空間，未來一二個月之間是處理此事的黃金時期，這是制度性機會，要以珍惜角度來看，因為要珍惜，所以要跟社會大眾溝通和互動，而非片面行事。

葉俊榮也指出，教育部對於大學校長遴選的程序及適任有合法性的監督，法理上，對於大學遴選出來的校長，教育部聘任之，過程中要監督有無明顯重大瑕疵，依過去大法官解釋，對高度自治機關，有重大瑕疵時，教育部即行使職權，整個事情有沒有重大明顯瑕疵，教育部在第一線必須做解釋，任何決定引發當事人不服可提起行政訴訟，最後結果都會受到監督。

針對當選人管中閔（擔任台灣大獨董等三職）是否有利益迴避爭議，教育部最後認為有問題，故要求重啟遴選程序，學術倫理抄襲、赴中交流等則不成為決策基礎，教育部要求重啟遴選程序，是要做程序補正，程序有問題，裡面有些違法，此要求是建立在大學自治的立場，大學本身應把認為有瑕疵之事做處理，終局的判斷是否正確，後面則有司法在判斷。