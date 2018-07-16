接任內政部長 徐國勇：跟選戰佈局無關

內政部長新卸任部長交接典禮，會中由行政院秘書長卓榮泰（中）監交下，卸任內政部長葉俊榮（左）將印信交給新任內政部長徐國勇（右）。（記者王藝菘攝）

2018-07-16 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕內政部今進行新、卸任部長交接，新任內政部長徐國勇今受訪時表示，他接任內政部長跟選戰佈局無關，內政部長不能助選，所以就不是為了選舉，什麼都聯想到選戰比較狹隘。

內政部長今交接，徐國勇在交接後接受媒體訪問，對於年底大選的查賄工作，徐國勇表示，查賄檢察官跟調查局是主力，警察會全力協助。

對於外界認為徐國勇接任內政部長是為選戰佈局，徐國勇說，內政部工作相當多，內政部長也不適合助選，所以他不能進行助選的行為，所以並非為了選舉，什麼都聯想到選戰是比較狹隘一點，不必用選舉的角度去看。

徐國勇強調，他會在前任內政部長葉俊榮的既有基礎上，把內政部工作推廣得更順利，包含「安居」中最重要的都更條例、社會住宅、危老條例等，還有相關反毒策略、查察毒品，加強社會治安，包括組織犯罪、詐欺等，更是要請警察多費心，都是內政部很重要的工作

徐國勇指出，拚經濟要有基礎，如果台灣環境不好，對投資有顧慮，經濟不容易發展，必須把內部治安做得更好﹔台灣在國際的治安評比相當好，晚上出去不會有顧慮，這是台灣引以為傲的地方，只要安居環節做的好，拚經濟就做的好。

也有媒體詢問，有人認為徐國勇從立委到政院發言人、內政部長是「三級跳」，徐國勇則說，他當政院發言人、政務委員都是特任官，等同部長，而立委也等同部長，地位是平等的，而他94年就當立委，應該沒有所謂三級跳，職位都一樣，都為人民服務。

相關影音