台南永康選區市議員12搶7 黃國昌南下陪掃街

2018-07-15 19:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市議員第7選區永康區市議員參選人數爆炸多，應選7席，民進黨提名4席，國民黨也預估有提名4席的空間，加上時代力量、台聯及無黨籍共有4人有意角逐，形成至少12搶7的局面，勢必讓下屆永康區市議員選舉相當熱鬧。

時代力量此屆台南市議員選舉目前僅在永康區推出人選，由25歲的林易瑩代表參選，今時代力量黨主席、立法委員黃國昌抽空南下陪同掃街，黃國昌表示，經布局評估後，暫時全力輔選爭取永康區市議員這一席次，但8月底前不排除在其他選區推人選。

面對選區競爭激烈，林易瑩認為，台南各選區選情都一樣不輕鬆，但台南需要的是一個擁有專業監督功能的市議會，而勞權、托育、空汙及交通都是重大的議題，之後也會針對這些議題提出政策。

台南新市、永康原為同一選區，因永康人口數眾多，經選區重新畫分後改為獨立選區，也增添選情變數，民進黨在5月底已確定提名4席，包含現任市議員陳秋萍、林宜瑾及2名新人陳宗明、陳世霖。

國民黨除確定提名登記的現任市議員林燕祝及新人戴銘正外，可望再提名2席，檯面上人選包括青年代表趙育文、復興里里長李鎮國及曾任市民代表的李步雲。此外，台聯現任市議員楊中成、無黨市議員林阳乙也都會力拼連任，永康里長林信全則以無黨籍之姿有意參選。