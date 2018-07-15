中市府追減6億多元預算 中督盟質疑預算執行不到半年就追減

2018-07-15 21:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會召開臨時會審查今年度總預算第一次追加減預算案，預計17日完成二、三讀。大台中市政監督聯盟今日針對「追減預算」選出「十大烏龍預算」，並表示，今年度總預算案才在2月底通過議會審查，執行不到半年，就要追減69筆、高達6億2千多萬元預算，市府應向市民說清楚，議會也要為台中市財政把關。

市府則表示，預算皆依必要性合法編列，並隨時視實際狀況做滾動式調整，以確保每分預算均能用於刀口上，這次追減項目多為配合中央預算變動做適時調整，民團所提多屬烏龍指控；市府肯定民團關心公共事務，但盼質疑能基於理性及事實，才能發揮監督的正向力量。

中督盟每年均針對總預算案選出「十大烏龍預算」，今年首度針對追加減預算案選出烏龍預算，並概分為三大類，其中，「不當編列」為追減交通局、環保局、都發局到七期租辦公室經費1億1926萬元，去年底已提列年度十大烏龍預算。

「浮濫編列」為該筆預算全數刪除，包括長照計畫2000萬元、購買黑板樹破碎機及有機腐質化反應槽設備2350萬元、委託廠商辦理文山地區垃圾焚化爐周圍環境監測及風險評估480萬元、補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫312萬2000元、捷運烏日文心北屯線建設經費1億5192萬8000元。

第三為「預算執行不佳」，包含中台灣元宵燈會小提燈經費500萬元、大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程1179萬6000元、烏日資源回收廠營運回饋金與文山垃圾處理場所回饋金共1060萬元等。

中督盟表示，市府以歲出淨追加94億7345萬元方式，「掩飾」追減69項高達6億2017萬元預算，2月底才通過總預算，7月就追減，甚至部分是全數刪除，希望市府說明清楚，不要忽視市民監督力量。

市府指出，捷運建設經費、鐵砧山改善工程預算、八仙塵暴個案重建計畫追減，分別因交通部預算遭刪減、土地取得、中央補助到期等因素，市府配合中央刪減預算；元宵燈會因發包結餘款500萬元依法辦理追減，並非追減小提燈經費；另外，潭子聯合辦公大樓已完工即將啟用，除了潭子公所、戶所，也讓交通局、環保局、都發局進駐，節省租賃預算，故提出追減。

市府也說，文山地區環境監測及風險評估預算改由空汙基金支應，烏日資源回收廠與文山垃圾處理場所回饋金則未辦理追減；長照計畫原預算編列著重於「補助」服務單位，為提升服務品質，故追減補助費，並同步追加業務費、資訊設備費；黑板樹破碎機經費則因有文山綠資材中心、大甲綠資材中心，因此先追減經費，未來如不足再提出預算。