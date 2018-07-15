柯P告誡不要罵「貪婪的老人」 丁：不要讓年輕人去鬥長輩

丁守中今天上午到南萬華青年公園一帶拜票，他受訪表示，罵長輩是貪婪的老人非常不對，應該要尊重老人，「我們每個人都會老」，應該要把台北市建立成敬老孝親的典範。（記者鍾泓良攝）

2018-07-15 10:40

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天舉辦競選團隊海選，談到重陽敬老金時告誡大家不要批評反對者「你們就是貪婪的老人，他們他媽就是沒拿到1500不爽啊，所以不投給柯文哲，你罵他，他更不爽了。」國民黨台北市長參選人丁守中今天上午到南萬華青年公園一帶拜票，他受訪表示，罵長輩是貪婪的老人非常不對，應該要尊重老人，「我們每個人都會老」，應該要把台北市建立成敬老孝親的典範。

媒體被問到是否認為柯文哲會在選前改變自己堅持的老人政策，丁守中說，柯文哲在選舉關頭改變很多想法，過去不積極做捷運環狀線、公宅、市場改建，現在開始認真做，「甚麼都太慢，都是丁守中批了才開始做，所以丁守中可以讓台北市政府動起來。」丁說，我們不要讓年輕人去鬥長輩，應該尊敬長輩，誓言當選後會恢復重陽敬老金。

柯文哲競選團隊昨天公布影片，其中為柯文哲與應試者對談，「你要讓他覺得說，你們就是有理想的，（像）我們台北市垃圾分類隨袋徵收，領先全台灣20年，為了建立整個台灣長久的老人福利系統，你們願意做一個示範、模範」、「你要是講說你們就是貪婪的老人，你們他媽就是沒拿到1500（元）不爽，所以不投給柯文哲，你罵他，他更不爽了」。

丁守中日前宣布前行政院長張善政擔任競選總幹事，柯文哲說會找機會參考丁團隊的政見，丁守中說他的政見還有很多，歡迎柯可以抄襲，「丁守中做市長可以推動得更好。」