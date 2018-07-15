阿帕契「全作戰能力」成軍 亞洲首位女飛官亮相

陸軍少校飛行官楊韻璇，是我國首位、也是亞洲唯一的女性阿帕契攻擊直升機飛行員。楊韻璇原任陸軍UH-1H飛行員。（資料照）

2018-07-15 07:08

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮將在本月17日舉行，全亞洲第一位女性阿帕契攻擊直升機飛行員也將公開亮相！

軍方官員昨透露，原擔任陸軍UH-1H通用直升機飛行員的陸軍少校飛行軍官楊韻璇，經過十餘個月的AH-64E阿帕契攻擊直升機換裝班及後續精進訓練後，月前通過阿帕契攻擊直升機的飛行員認證合格，成為我國首位、也是亞洲唯一的女性阿帕契攻擊直升機飛行員。

楊韻璇身高175 原飛UH-1H

楊韻璇的父親曾是UH-1H飛行員，楊從小就嚮往直升機飛行員的生涯，大學畢業後就報考陸軍飛行專業軍官班，父女兩人同為UH-1H飛行員，成為佳話，她也稱父親為「大學長」，如今楊韻璇成為合格的阿帕契飛行員，可說是「青出於藍，更勝於藍」。

學校風雲人物「竹塹公主」選拔中獲勝

身高175的楊韻璇在玄奘大學就讀時就是學校風雲人物，曾獲親善大使殊榮，並在「竹塹公主」選拔中獲勝。楊韻璇服役後，曾在第一批阿帕契直升機返國接機典禮上擔任說明官，當時就難掩對成為阿帕契直升機飛行員的憧憬，如今可說是夢想成真。

我國向美國採購30架阿帕契攻擊直升機，一架失事重損，目前有29架服役，全數部署在陸軍航空601旅。601旅將阿帕契直升機編成兩個作戰隊，兩隊陸續成軍並達到作戰能力目標，代表601旅的AH-64E阿帕契攻擊直升機部隊，已由「初始戰力」進階到「全作戰能力」。

官員表示，601旅AH-64E直升機「全作戰能力」成軍典禮原規劃在7月11日舉行，因受颱風干擾，順延到17日舉行，典禮當天除有空中分列式及地面部隊校閱外，蔡英文總統將勗勉陸航部隊並發表談話。另據指出，由於601旅與美國第25戰鬥航空旅已締結為姊妹旅，美方也將派員來台觀禮。