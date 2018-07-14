柯P競選團隊海選今面試 選美冠軍、旅遊作家都來了

台北市長柯文哲競選辦公室14日海選面試，面試者俞安曾參加雪肌選美比賽獲得冠軍。（記者黃建豪攝）

2018-07-14 14:56

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選團隊海選面試，今天下午登場，從1839份履歷中，篩選出42人參加第二關面試，面試同時以團隊分組、個人面試方式進行，錄取員額未設限，柯文哲稱「就是2000萬元（抵押房貸的競選經費）發完為止。」而參與面試的人中，從旅遊作家到選美冠軍都有。

海選面試下午2時登場後，直到下午5時半才會結束。柯文哲競選辦公室001號成員柯昱安表示，本來履歷只有900多份，但在一日幕僚播出後，有很多人認同柯文哲的理念，因此履歷暴增一倍至1839份，通過第一關篩選後，最後選出42人參加第二關的面試，不確定會錄取幾人，今天面試結束，會在兩個星期內有結果。

參與面試的葉姓男子表示，主要是認同柯文哲的理念，認為柯文哲做事情實事求是，不會因為跟誰關係好，就改變應該要做的事，還會看數據、以科學方式決定政策。葉男也說，他現職為旅遊作家，曾出版波蘭旅遊書，這次來應徵社群經營和政策論述職務。

另一名面試者俞安也說，她本身已在媒體業工作，這次是來面試發言人，認為翻轉政治和媒體事很重要的一件事情，並覺得柯文哲團隊創新、活潑，比較不拘泥的形式，相當符合自己的個性。過去曾參加日本大型化妝品廠家高絲的雪肌選美比賽，並獲得冠軍。

柯文哲重申，這次面試其實沒有什麼標準，海選是一種開放政府、全民參與、公開透明，其實他一直把選舉當作改變台灣政治文化的社會運動，所以也讓社會上各種不同的力量有機會來參與。