習近平重彈四個堅定不移 宣稱「尊重台灣現有社會制度」

中國國家主席習近平（右）13日上午於北京人民大會堂會見前中國國民黨主席連戰（左）。（中央社）

2018-07-13 18:53

〔記者施曉光／台北報導〕「連習會」今天上午在北京登場，根據中國官媒「新華網」報導，中國國家主席習近平致詞時提出四個「堅定不移」，包括堅持「九二共識」與反對「台獨」，擴大深化兩岸交流合作，為兩岸同胞謀福祉，以及團結兩岸同胞共同致力民族復興，而其所謂的「九二共識」仍是老調重彈「堅持體現一個中國原則的『九二共識』」，但他也將調子放軟，宣稱「尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式」。

習近平指出，台獨損害國家主權與領土完整，破壞台海和平穩定，只會給兩岸同胞帶來禍害，「我們決不容忍台獨勢力興風作浪，決不容許任何台獨圖謀得逞，一切分裂祖國的行徑都是注定要失敗的！」

有關擴大深化兩岸交流合作，習近平說，兩岸同胞對一些問題的看法分歧，不應影響兩岸正常交流合作，更不應成為阻撓限制兩岸交流合作的借口，「我們完全理解台灣同胞的特殊心態，充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式，同樣，大陸同胞歷經長期努力、不懈奮鬥，走上了中國特色社會主義道路，取得了舉世矚目的巨大成就，也值得台灣同胞尊重」，兩岸應推己及人、將心比心，增進理解認同，實現心靈契合。

在為兩岸同胞謀福祉方面，習近平說，「兩岸一家親，都是中國人」，「逐步為台企台胞提供與大陸企業、大陸同胞同等的待遇，是我們的莊嚴承諾。今年2月，我們發布實施了促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，兩岸各界反應良好。我們還會深入研究，適時推出更多新的政策措施，把同等待遇逐一落到實處。」

至於團結兩岸同胞共同致力民族復興，習近平說，實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想，是一代又一代中國人為之不懈奮鬥的共同事業，在民族復興道路上，台灣同胞不應該缺席，也一定不會缺席，兩岸同胞要順應歷史大勢、共擔民族大義，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。

習近平還援引「不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層」，強調只要登高望遠，「就能看清主流、把握大勢，共同推動兩岸關係克難前行」，「不忘初心，方得始終」，正確道路要堅持走下去，特別是在當前台海形勢下，兩岸同胞更要堅定信心，團結前行。