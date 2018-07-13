林佳龍若贏21萬票 江啟臣嗆賭：我就送1萬份雞排

江啟臣個人臉書中午發出「祭品文」指稱，若林佳龍贏藍營21萬票，將請網友一萬份博士雞排。（記者張軒哲翻攝）

2018-07-13 14:12

〔記者張軒哲、施曉光／綜合報導〕台中市長林佳龍今日受訪指出，因為上一屆市長選舉大贏國民黨胡志強21萬票，這一屆也不是不可能再贏21萬票，因原縣區山、海、屯政績經營，目前都維持大幅領先，此話一出，國民黨立委江啟臣個人臉書中午發出「祭品文」指稱，若林佳龍贏藍營21萬票，將請網友1萬份博士雞排，引發網友議論。

林佳龍上午參加潭子國民運動中心興建工程動土典禮，針對媒體詢問對年底選舉連任問題。林佳龍指出，是因為上次選舉贏21萬票，山、海、屯政績經營，目前都維持大幅領先，比較市區部分，因為大家都當立委，各有自己經營理念，這部分會更加努力。

江啟臣在臉書發文回應林佳龍的自信，網友紛紛留言，有人指出「為何不直接送21萬份」，「卡位、已截圖」、「老闆做1萬份要花多少時間？」

林佳龍臉書幽默回應：到時我可以一起陪發雞排嗎？

林佳龍個人臉書也幽默回應，感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！更重要的是，我們一起努力，讓台中持續進步！#感謝江委員#這不是期約賄選吧？#到時我可以一起陪發雞排嗎？

有網友將林佳龍的臉書轉貼到ptt上，原po表示：「江啟臣應該完全沒料到吧，真的是笑死我xdd」，有網友留言「QQ 還被婊」、「江啟臣雙總幹事 兩邊都幫忙」、「台中人有缺這些雞排嗎？」

江啟臣酸林自我感覺良好 願陪發落選慰問雞排

江啟臣趕緊又在臉書發文，「林佳龍說我是在幫他拉票？神邏輯？」、「請問佳龍，二十一萬票是怎麼來的？最近兩份民調都是盧秀燕委員領先，佳龍能贏二十一萬票在市民心中是大笑話看不出來？自我感覺良好活在平行時空？」

他說，「林佳龍市長，這樣好了，你落選你發『慰問雞排』，我親自陪你發，這樣好不好？」

林佳龍受訪對選情超有信心。（記者張軒哲攝）

林佳龍臉書回應江啟臣祭品文。（記者張軒哲翻攝）