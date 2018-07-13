藍營指林佳龍行政不中立 質疑區公所粉專攻擊盧秀燕

2018-07-13 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人蔣豐懋，今天上午到國民黨中央與國民黨發言人洪孟楷召開記者會，指控現任台中市長林佳龍公器私用，「整個市府都是『龍友會』」，並列舉台中市中區、霧峰區、西屯區等區公所利用官方粉絲專頁，攻擊盧秀燕與國民黨，要求林佳龍為行政不中立道歉。

國民黨發言人洪孟楷指出，包括台中市中區、霧峰區公所粉絲專頁最近都有PO文，指稱盧秀燕版公投案「『減電不減煤』，你我家庭的用電都將受衝擊」，這些以人民納稅錢成立的區公所官方粉絲專頁，竟然可以攻擊盧秀燕並把國民黨的相關新聞做惡意批評。

他還指出，台中市的西屯區公所粉絲專頁8日宣稱空污問題是前任市長留下來，林佳龍任內已有重大改善，而且吹捧林佳龍不遺餘力，還要求大家一起為林佳龍推銷宣傳，何時區公所的粉絲專頁可以變成林佳龍自己歌功頌德、吹捧政績的工具？而且這些公務員已經涉嫌違反行政中立，他質疑，是否因為選戰在即，林佳龍團隊要求這些市公所做選戰操作？

洪孟楷進一步指出，同樣的貼文也出現在「龍友會粉絲團」，他懷疑同一套的內容放在區公所及「龍友會粉絲團」專頁，是同一套人馬的操作，究竟是網軍進入台中市的區公所，還是公務員被林佳龍威脅要求攻擊國民黨？林佳龍可能是因為盧秀燕最近民調趕上，所以急了，就把黑手伸入公務體系，破壞行政中立，「這就是以職務綁架公務員」，他要求林佳龍「把髒手拿開」，「公務員要勇敢說不」。

蔣豐懋則表示，依照「公務人員行政中立法」規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動，林佳龍市府團隊及區公所已經違法，他並呼籲台中市的公務員依「公務人員行政中立法」規定，向監察院檢舉告發不法政府，也不要再當林佳龍的網軍，林佳龍應該還給公務員基本尊嚴。

他並指出，盧秀燕在三月推出恢復健保補助的主張時，隨即就有台中市南區、中區等區公所同時貼文，指稱盧秀燕說謊、撒錢，還說林佳龍的老人政策好棒棒，全市政府都已變成林佳龍的競選總部。

蔣豐懋並指控，台中市公務員被要求下班幫忙推銷的花博悠遊卡，已經變成蒐集市民個資的工具，其實台中市民只要憑身分證就可以免費參觀今年11月的花博，但花博卡申辦的個人資料同意書中卻標註，相關個資要提供得標的三立悠遊卡公司使用，市政府公務員是否是在幫三立公司做個資蒐集？據說每個公務員被要求業績要達到300張，讓很多人私下抱怨不已。