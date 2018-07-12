葉俊榮接教長 台大教授看好能為校長遴選案解套

2018-07-12 19:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長將由葉俊榮接任，上任難題中，包含了喧騰已久的台灣大學校長遴選案，台大校方聞訊將由校內教授執掌，堅定立場但無法假設預期；另有教授認為，葉俊榮具有法律專長，適合解決台大爭議。

對於新教長如何處理台大校長遴選案？台大主任秘書李心予今天說，基本上，台大校方立場非常堅定，秉持一貫態度強調大學法，希望新教長能針對大學自主，讓大學校長遴選制度繼續前進，台大如今也走上訴願程序；葉俊榮也是台大教授，盼其與校方有同樣立場，但是否如願無法預期。

李心予指出，台大校長遴選爭議目前仍在進行行政院訴願程序，希望通過訴願，讓管中閔能上任；而台大目前校務則運作正常，郭大維將持續代理校長，完全沒有先前亂傳的辭職赴中國等說法。

台大機械系特聘教授陳炳煇則分析，台大校長遴選未來重點，將聚焦在法律程序問題，而新教長葉俊榮是法學專家，甚至有被提名大法官的資格，而台大案將由教育部跟台大之間進行法律訴願、訴訟等，葉俊榮能運用法學專業加以處理。

陳炳煇進一步說，就目前台大校方提請訴願的相關資料來看，台大要贏的機會不大，葉俊榮接教長，能用法學專業來說服台大校方行政單位，如此可望加速台大重啟校長遴選作業，雖然自己本身並不贊成由台大教授處理台大校長案，但事件日前已由教育部正式函覆台大，未來只剩法律問題，那由葉俊榮擔綱也算妥適。

至於葉俊榮上任是否遭遇阻力，陳炳煇認為，葉俊榮唯一恐遭攻擊的點是曾赴中國浙江大學兼課，但相信其有心理準備，能解決疑慮，其他如獨立董事、專利發明、學術論文等檢視，應該都能一一過關。

面對台大校長遴選案後續，陳炳煇則說，未來除了正在進行的行政救濟管道，台大也將啟動下一年度校務會議代表的選舉，等新代表出爐，校長遴選案也可望重啟討論，若訴願、訴訟、釋憲等程序曠日廢時，也不排除新一屆校務會議重啟校長遴選的可能。